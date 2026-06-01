Dalla Campania i rifiuti finivano anche nelle campagne di Barletta

Anche le campagne di Barletta come discariche dei rifiuti provenienti dalla Campania. Lo rivela l'operazione, nome in codice delle indagini dellae deiche, in due anni e mezzo di attività investigativa, hanno documentatodi sversamenti illeciti di rifiuti.Circale tonnellate di rifiuti smaltiti illegalmente da organizzazioni criminali cerignolane e salernitane, spesso bruciati, per lo più nelle province di Foggia, di Barletta-Andria-Trani, tra cui le campagne del Tavoliere, e dell'area metropolitana di Bari il parco nazionale dell'Alta Murgia, terreni agricoli di privati cittadini, cave, capannoni industriali dismessi.le persone arrestate (gli indagati sonoin tutto),le aziende del settore finite sotto inchiesta ei capi di imputazione.Tra isiti utilizzati per gli sversamenti illeciti, c'era anche un capannone in disuso di Barletta, nelle campagne della città: al suo interno sarebbero stati smaltiti, il 20 agosto 2022, «circanon recuperabili», si legge nel capo d'imputazione 125. E proprio all'interno dell'agro cittadino 6 indagati avrebbero effettuato «un'attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi non recuperabili», provenienti da vari siti produttivi di alcune imprese.In molti casi il materiale è stato bruciato, creando inquinamento. Numeri monstre che sono il riassunto di un'ordinanza della giudice per le indagini preliminari del, su richiesta dei pubblici ministeri. Gli sversamenti illeciti sono avvenuti quasi tutti in Puglia.