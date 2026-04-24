Massimo Faleo, maratoneta da record: festeggiamenti in casa Barletta Sportiva

700 emozioni, 700 traguardi, 700 sono le medaglie conquistate danelle maratone e ultramaratone che ha portato a termine in ogni città d'Italia. Massimiliano Dileo, assessore allo sport del Comune di Barletta, e tutta la Barletta Sportiva hanno voluto festeggiare ed onorare lo straordinario risultato agonistico conseguito da Massimo Faleo, maratoneta nativo di Foggia e tesserato fidal per la Asd Barletta Sportiva.Questo prestigioso traguardo è stato raggiunto lo scorso 29 marzo, in occasione della gara podistica denominataMassimo Faleo ricorda benissimo la sua prima maratona che risale al 1998 quando ha disputato la Bari Marathon. Il 29 gennaio 2006 per festeggiare le sue prime 100 maratone il Comune di Carapelle in provincia di Foggia, organizzò la "Max Marathon" per la quale giunsero 300 maratoneti provenienti da ogni parte d'Italia. Il traguardo delle 500 maratone le ha festeggiate nel gennaio 2018 in occasione della maratona di Ragusa.Da quel momento è entrato a far parte delassociazione che tessera tutti coloro che hanno portato a termine almeno 100 maratone, nel quale club oggi ricopre la carica di vice presidente e segretario tecnico.In tutti questi anni ha girato in lungo e largo tutta l'Italia portando il nome del Club Super Marathon Italia e della Barletta Sportiva ovunque e dappertutto.Oltre che a correre Massimo Faleo, in tutti questi anni si è specializzato nell'Max Marathon Carapelle, maratona e 50 km di Sant'Agata di Puglia, maratona del santuario dell'Incoronata, 6 ore Borgo Incoronata, 6 ore Rocchetta Sant'Antonio, ultra maratona di Lavello, 8 ore Città di Barletta e la maratona Città di Barletta con il presidente Barletta Sportiva Enzo CascellaPoi con il Club Super Marathon Italia e il suo presidente Gino Paolo Francesco numerose maratone e ultra in giro per l'Italia. Da oramai 5 anni organizza il challenge 8 ore Club Super Marathon, 15 tappe in tutta Italia.Massimo Faleo si è quindi specializzato nella doppia veste di atleta e di organizzatore: è diventato l'amico di tutti i maratoneti italiani, il faro del movimento podistico italiano.«Siamo certi - ha commentato il presidente Cascella - che Massimo Faleo non è ancora stanco e che la voglia di continuare a correre e ad organizzare eventi in tutta Italia sia ancora tanta. La Barletta Sportiva è orgogliosa di avere tra le sue fila un atleta, un amico, una persona umile e generosa sempre a disposizione di tutti e che si mette al servizio del bellissimo mondo della corsa».