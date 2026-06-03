Sport e spettacolo all'international Barletta Challenge: il Taekwon-Do ITF europeo incanta il Paladisfida

L'apice del Taekwon-Do ITF continentale ha fatto tappa in Puglia, trasformando per tre giorni la città della Disfida nella capitale europea delle arti marziali. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo e un successo organizzativo senza precedenti la storica edizione dell'International Barletta Challenge, disputatasi dal 22 al 24 maggio nella suggestiva e prestigiosa cornice del PalaDisfida.



L'evento, divenuto ormai un punto fermo e immancabile nel calendario sportivo internazionale con una storia decennale che lo colloca tra le manifestazioni più longeve e prestigiose a livello europeo, ha visto incrociare i guantoni ad atleti e delegazioni provenienti da ben 9 nazioni europee (tra cui spiccavano le agguerrite rappresentative di Grecia, Moldavia, Spagna, Slovacchia, Norvegia, Macedonia del Nord, Serbia e Bosnia ed Erzegovina). Un traguardo che conferma il ruolo di leadership di Barletta come polo nevralgico per lo sviluppo e la promozione di questa affascinante disciplina.



Il livello tecnico espresso sui cinque quadrati di gara è stato di caratura assoluta. Il medagliere generale per nazioni ha visto dominare l'Italia, forte di una preparazione capillare, seguita dalle temibili e preparatissime selezioni di Grecia e Moldavia.



Una battaglia sportiva serrata ha caratterizzato anche la classifica per Team: a conquistare il gradino più alto del podio è stata la società di casa, la SSD Federico II di Svevia, protagonista di una prestazione corale magistrale. Al secondo posto si è piazzata la Yul-Gok, seguita a stretta distanza dal prestigioso team internazionale Rotaru TEAM, a conferma dell'elevata competitività transnazionale del torneo.



La grande e attesissima innovazione tecnica dell'edizione 2026 è stata l'introduzione del Grand Prix d'élite, un format esclusivo ideato per esaltare le performance dei top fighter e impreziosito da un montepremi economico (Prize Money). Questa formula ha regalato al pubblico del PalaDisfida scontri al cardiopalma e dimostrazioni tecniche di livello mondiale, culminando nel suggestivo Gala serale della domenica, che ha unito l'adrenalina dello sport al fascino della rievocazione storica locale, grazie alla presenza di figuranti in abiti d'epoca.



Soddisfazione unanime è stata espressa dai vertici della Federazione. Il Master Ruggiero Lanotte (8° Dan), Presidente di FITSport Italia e Vicepresidente della European International Taekwon-Do Federation (EITF), ha tracciato un bilancio entusiastico della manifestazione:



"Il Barletta Challenge 2026 ha segnato un vero e proprio punto di svolta per il nostro movimento. La volontà di inserire il format Grand Prix nasce per valorizzare concretamente i nostri atleti, offrendo loro un palcoscenico altamente professionale e riconoscimenti adeguati ai loro sacrifici. I risultati tecnici visti sul quadrato, la disciplina e il rispetto reciproco dimostrato da tutte le delegazioni, ci confermano che la strada intrapresa per l'internazionalizzazione del Taekwon-Do ITF in Italia è quella vincente. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza una macchina organizzativa impeccabile e il costante supporto delle istituzioni."



A fargli eco è il Master Giuseppe Lanotte (7° Dan), figura chiave nell'organizzazione tecnica dell'evento, che ha sottolineato le novità e la qualità agonistica del torneo:



"Siamo qui al Paladisfida per l'International Barletta Challenge, un traguardo storico di cui siamo fieri. La grande novità di quest'anno è senza dubbio l'inserimento del Grand Prix, che prevede un 'prize money', ovvero un premio in denaro per tutti gli atleti vincitori. Dal punto di vista agonistico, il livello espresso è stato di caratura straordinaria, partendo dall'entusiasmo dei settori giovanili fino all'eccellenza delle categorie Senior. Vedere i nostri ragazzi, forgiati da duri allenamenti, confrontarsi a viso aperto contro le migliori scuole d'Europa è la gratificazione più grande. Inoltre, l'adozione di un sistema logistico a ingressi scaglionati ha permesso ad atleti, coach e famiglie di vivere la competizione con la massima concentrazione e serenità."



Un ringraziamento speciale e doveroso da parte di tutta la Direzione Federale va all'Amministrazione del Comune di Barletta, con una menzione particolare all'Assessore allo Sport, l'Avv. Massimiliano Dileo, per il fondamentale supporto istituzionale, la sensibilità dimostrata e per aver creduto fortemente nel potenziale turistico-sportivo che un evento di tale portata riversa sul territorio. Un plauso va inoltre al corpo arbitrale, ai maestri e all'instancabile staff di volontari.



Il successo di questa manifestazione testimonia la vitalità del movimento italiano. A tal proposito, la Federazione esprime la più profonda gratitudine a tutte le ASD italiane che, con la loro presenza numerosa, la preparazione tecnica e la dedizione, hanno onorato i quadrati di gara: Federico II di Svevia, Yul-Gok, Coreanteam, Reasport, Team Pistillo Minervino, Powerful Andria, Revenge, Team Pistillo Spinazzola, Bruno, Master, ASD PA Sporting Village, Tong-Il, Olimpic Club, Taekwon-Do ITF Catania, Sporting Village Monza e CaffèDanTeam.



L'intera manifestazione ha beneficiato di una risonanza mediatica di altissimo livello. La completa gestione della comunicazione visiva, la regia della produzione video, gli scatti fotografici ufficiali e la trasmissione in diretta streaming internazionale sono stati curati magistralmente da Wave dell'Avv. Vincenzo Ormas. Un lavoro di altissima professionalità che ha permesso a migliaia di appassionati, in tutta Europa, di vivere in tempo reale le emozioni e lo spettacolo del PalaDisfida.



L'appuntamento è già fissato per la prossima edizione, con la promessa di continuare ad alzare l'asticella del Taekwon-Do ITF internazionale.