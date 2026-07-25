Canale H: per Arpa acque balneabili, ma resta il divieto di balneazione

"In data odierna mi è pervenuta comunicazione da ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale BAT- che le indagini effettuate giovedì 23 Luglio sulle acque antistanti il Canale H non hanno riscontrato contaminazione batterica e, pertanto, risultano perfettamente balneabili. AQP, con una propria comunicazione del 24 Luglio, non si è ancora espressa ufficialmente sulle cause dell'immissione di fogna nera nella rete pluviale che sfocia nel canale H (condotte rotte? allacci abusivi? ecc.) con la conseguente contaminazione batterica del mare. Informo, altresì che AQP, come comunicatomi, da Lunedì prossimo riprenderà le indagini di video ispezione per risalire alle cause e rimuoverle. Pertanto, fino a quando non si avrà la certezza che le cause dell'inquinamento batterico siano state individuate ed eliminate, rimarranno esposti i cartelli riportanti il divieto di balneazione. Tanto per doverosa informazione". Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.