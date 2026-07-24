Massimo Spinazzola
Massimo Spinazzola
Politica

Canale H, Massimo Spinazzola: «Serve serietà, non l’intelligenza artificiale»

L’intervento del consigliere di Cantiere Puglia

Barletta - venerdì 24 luglio 2026 16.54 Comunicato Stampa
In merito alle dichiarazioni del sindaco sull'utilizzo di ChatGPT per individuare un soggetto cui affidare la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del Canale H, il capogruppo di Cantiere Puglia, Massimo Spinazzola, ha espresso forti perplessità.

«Quando sento parlare di intelligenza artificiale utilizzata per scegliere il contraente di un servizio pubblico, vedo ben poca serietà nell'affrontare una questione così delicata», ha dichiarato.

Spinazzola ha quindi ricordato che «in Italia esiste il decreto legislativo n. 36 del 2023, il Codice dei contratti pubblici, che disciplina in maniera puntuale le procedure per l'individuazione del contraente nell'ambito delle attività della pubblica amministrazione».

Per il capogruppo di Cantiere Puglia, il richiamo all'intelligenza artificiale «dimostra un approccio confuso nell'affrontare una vicenda che richiede invece il rigoroso rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente».
  • Cantiere Puglia
Altri contenuti a tema
PalaMarchiselli, la Regione Puglia stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: “Ora il comune non perda questa occasione” PalaMarchiselli, la Regione Puglia stanzia 2,86 milioni. Cantiere Puglia: “Ora il comune non perda questa occasione” La nota dei consiglieri comunali
«Ve l'avevamo detto: segnalazioni ignorate, ora il centro per l'impiego chiude» «Ve l'avevamo detto: segnalazioni ignorate, ora il centro per l'impiego chiude» La nota dei consiglieri comunali di Cantiere Puglia
Progetto Housing First, Cantiere Puglia: «Si valuti altra collocazione» Progetto Housing First, Cantiere Puglia: «Si valuti altra collocazione» La nota dei consiglieri comunali
Malfunzionamento climatizzazione nel centro per l'impiego, la preoccupazione di Cantiere Puglia Malfunzionamento climatizzazione nel centro per l'impiego, la preoccupazione di Cantiere Puglia La nota dei consiglieri Adelaide e Massimo Spinazzola e Pino Rizzi
Adelaide, Massimo Spinazzola e Letizia Rana: «Grazie al nostro emendamento il comune di Barletta ha finalmente un Piano Casa che fa bene alla città» Adelaide, Massimo Spinazzola e Letizia Rana: «Grazie al nostro emendamento il comune di Barletta ha finalmente un Piano Casa che fa bene alla città» La nota dei consiglieri di Cantiere Puglia e della consigliera indipendente
13 Adelaide e Massimo Spinazzola: «Accampamento nomade nel parcheggio antistante l’ospedale, si intervenga subito per lo sgombero» Adelaide e Massimo Spinazzola: «Accampamento nomade nel parcheggio antistante l’ospedale, si intervenga subito per lo sgombero» La nota dei consiglieri di Cantiere Puglia
Via delle Querce, la pazienza è finita: «Abbiamo pagato case, urbanizzazioni e TARI. In cambio solo polvere, pericoli e servizi negati»
24 luglio 2026 Via delle Querce, la pazienza è finita: «Abbiamo pagato case, urbanizzazioni e TARI. In cambio solo polvere, pericoli e servizi negati»
«La “pazzia” di un imprenditore: chiedere che le regole valgano anche per chi amministra»
24 luglio 2026 «La “pazzia” di un imprenditore: chiedere che le regole valgano anche per chi amministra»
Canale H, Cascella: «L'affidamento dei contratti pubblici segue regole ben precise, non spettano a chat o al sindaco»
24 luglio 2026 Canale H, Cascella: «L'affidamento dei contratti pubblici segue regole ben precise, non spettano a chat o al sindaco»
Canale H, Cannito: «Ho cercato su ChatGPT un gestore per l'impianto delle acque di prima pioggia»
24 luglio 2026 Canale H, Cannito: «Ho cercato su ChatGPT un gestore per l'impianto delle acque di prima pioggia»
Sanità Bat, Lamacchia replica a Lanotte: «All'incontro col dg della Asl tutti invitati. La Conferenza dei sindaci langue»
24 luglio 2026 Sanità Bat, Lamacchia replica a Lanotte: «All'incontro col dg della Asl tutti invitati. La Conferenza dei sindaci langue»
Barletta torna al 1459: in scena la rievocazione dell’incoronazione di Ferdinando I d’Aragona
24 luglio 2026 Barletta torna al 1459: in scena la rievocazione dell’incoronazione di Ferdinando I d’Aragona
"Insieme per San Giacomo ": le associazioni del territorio si preparano a celebrare il Santo patrono
24 luglio 2026 "Insieme per San Giacomo": le associazioni del territorio si preparano a celebrare il Santo patrono
Barletta, buon test con la Primavera
23 luglio 2026 Barletta, buon test con la Primavera
Consiglio Comunale: sulla vicenda del canale H controlli in corso da parte di Acquedotto Pugliese su fogna ed eventuali allacciamenti abusivi
23 luglio 2026 Consiglio Comunale: sulla vicenda del canale H controlli in corso da parte di Acquedotto Pugliese su fogna ed eventuali allacciamenti abusivi
Forza Italia fa il punto sui provvedimenti del Consiglio provinciale Bat: ieri l’incontro a Barletta
23 luglio 2026 Forza Italia fa il punto sui provvedimenti del Consiglio provinciale Bat: ieri l’incontro a Barletta
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.