Canale H, Massimo Spinazzola: «Serve serietà, non l’intelligenza artificiale»

In merito alle dichiarazioni del sindaco sull'utilizzo di ChatGPT per individuare un soggetto cui affidare la gestione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del Canale H, il capogruppo di Cantiere Puglia, Massimo Spinazzola, ha espresso forti perplessità.«Quando sento parlare di intelligenza artificiale utilizzata per scegliere il contraente di un servizio pubblico, vedo ben poca serietà nell'affrontare una questione così delicata», ha dichiarato.Spinazzola ha quindi ricordato che «in Italia esiste il decreto legislativo n. 36 del 2023, il Codice dei contratti pubblici, che disciplina in maniera puntuale le procedure per l'individuazione del contraente nell'ambito delle attività della pubblica amministrazione».Per il capogruppo di Cantiere Puglia, il richiamo all'intelligenza artificiale «dimostra un approccio confuso nell'affrontare una vicenda che richiede invece il rigoroso rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente».