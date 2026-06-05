Malfunzionamento climatizzazione nel centro per l'impiego, la preoccupazione di Cantiere Puglia

"A seguito delle numerose segnalazioni pervenute da diversi cittadini, esprimiamo forte preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare presso il Centro per l'Impiego di Barletta, in via Pizzetti, dove il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione rischia di compromettere la continuità di un servizio pubblico essenziale per il territorio". Così i consiglieri comunali del gruppo Cantiere Puglia, Massimo Spinazzola, Adelaide Spinazzola e Pino Rizzi."Una criticità che si protrae ormai da diversi mesi e che ha determinato nel tempo condizioni di disagio sia nel periodo invernale che in quello estivo. Ricordiamo che la normativa vigente, all'art. 3 della Legge n. 56/1987, attribuisce chiaramente ai Comuni la responsabilità di garantire sedi idonee e funzionali ai Centri per l'Impiego, senza le quali viene compromessa l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.""Parliamo di una struttura che ogni giorno eroga prestazioni fondamentali a centinaia di cittadini – proseguono i consiglieri – tra cui persone in cerca di occupazione, lavoratori in riqualificazione, persone con disabilità e beneficiari di misure di sostegno al reddito. Il Centro rappresenta inoltre un presidio essenziale per le imprese e i consulenti del lavoro, che vi si rivolgono quotidianamente per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per le attività amministrative connesse al mercato occupazionale. Si tratta di funzioni che richiedono una presenza stabile e operativa in città e che non possono essere garantite senza una sede adeguata e pienamente funzionante.""Il rischio di una chiusura, anche temporanea, della sede sarebbe inaccettabile e produrrebbe conseguenze pesanti per l'utenza. Centinaia di persone sarebbero costrette a rivolgersi ad altri Centri per l'Impiego della provincia, affrontando ulteriori spostamenti, disagi e costi economici. Una prospettiva che colpirebbe proprio le fasce più fragili della popolazione, già alle prese con difficoltà occupazionali e sociali"."Al tempo stesso – proseguono gli esponenti di Cantiere Puglia – va garantita la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro per i dipendenti del Centro per l'Impiego, che non possono essere costretti a svolgere le proprie attività in condizioni non adeguate, soprattutto durante il periodo estivo caratterizzato da elevate temperature"."Per queste ragioni chiediamo con forza all'Amministrazione comunale di assumersi le proprie responsabilità e di intervenire immediatamente per risolvere il problema, ripristinando il corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione. Non sono più accettabili rinvii o soluzioni tampone: è necessario garantire senza ulteriori indugi la piena continuità del servizio e valutare da subito misure organizzative straordinarie, compreso l'eventuale smistamento temporaneo del personale in altri uffici comunali presenti sul territorio barlettano"."È inaccettabile che un servizio pubblico essenziale venga lasciato in queste condizioni per mesi, scaricando inefficienze e ritardi su cittadini e lavoratori. Pretendiamo un intervento immediato e risolutivo, che garantisca la continuità del servizio senza interruzioni e senza ulteriori disagi per l'utenza".