Adelaide e Massimo Spinazzola: «Accampamento nomade nel parcheggio antistante l’ospedale, si intervenga subito per lo sgombero»

"Nelle ultime ore ci stanno arrivando numerose segnalazioni circa la presenza di un accampamento nomade nel parcheggio antistante l'ospedale "Dimiccoli" tra via Lattanzio e via Traetta. Chiediamo l'intervento immediato della Polizia Locale per lo sgombero dell'area". Così i consiglieri comunali di Cantiere Puglia, Adelaide e Massimo Spinazzola."Panni stesi, file di camper allineati con persone intente a trascorrere momenti di vita quotidiana in un luogo che dovrebbe essere caratterizzato da silenzio e decoro e che invece già da tempo è diventato sede di inaccettabile bivacco. L'accampamento nomade va a peggiorare questa situazione rendendola ancor più grave"."Giorni fa, gli stessi camper avevano trovato sede nella spiaggetta a ridosso della Lega Navale. In quella circostanza l'intervento della Polizia Locale fu immediato e solerte. Perché questa volta no? Si sgomberi subito l'area ripristinando decoro e legalità, nel rispetto di un luogo di cura e conforto".