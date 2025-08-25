Campo nomadi parcheggio via Lattanzio
Politica

Adelaide e Massimo Spinazzola: «Accampamento nomade nel parcheggio antistante l’ospedale, si intervenga subito per lo sgombero»

La nota dei consiglieri di Cantiere Puglia

Barletta - lunedì 25 agosto 2025 21.35 Comunicato Stampa
"Nelle ultime ore ci stanno arrivando numerose segnalazioni circa la presenza di un accampamento nomade nel parcheggio antistante l'ospedale "Dimiccoli" tra via Lattanzio e via Traetta. Chiediamo l'intervento immediato della Polizia Locale per lo sgombero dell'area". Così i consiglieri comunali di Cantiere Puglia, Adelaide e Massimo Spinazzola.

"Panni stesi, file di camper allineati con persone intente a trascorrere momenti di vita quotidiana in un luogo che dovrebbe essere caratterizzato da silenzio e decoro e che invece già da tempo è diventato sede di inaccettabile bivacco. L'accampamento nomade va a peggiorare questa situazione rendendola ancor più grave".

"Giorni fa, gli stessi camper avevano trovato sede nella spiaggetta a ridosso della Lega Navale. In quella circostanza l'intervento della Polizia Locale fu immediato e solerte. Perché questa volta no? Si sgomberi subito l'area ripristinando decoro e legalità, nel rispetto di un luogo di cura e conforto".
