Barletta protagonista su Rai 1: “Passaggio a Nord Ovest” racconta la città
Barletta protagonista su Rai 1: “Passaggio a Nord Ovest” racconta la città
Turismo

Barletta protagonista su Rai 1 con Eraclio a “Passaggio a Nord Ovest”

La città raccontata da Alberto Angela nel viaggio televisivo tra storia, arte e tradizioni

Barletta - sabato 9 maggio 2026 17.12
Il patrimonio culturale di Barletta e la sua bellezza approdano in tv grazie alla trasmissione di Rai 1 "Passaggio a Nord Ovest", il programma di divulgazione culturale condotto da Alberto Angela.

Nel corso della puntata andata in onda oggi, ampio spazio è stato dedicato al Colosso di Barletta: Eraclio, tra le statue bronzee più grandi dell'epoca. Gli storici nel corso degli anni hanno cercato di ricostruire la sua vera identità, pare si tratti di Teodosio II. Dagli studi degli archeologi emerge inoltre che testa e tronco risalgono all'epoca bizantina, mentre il resto del corpo è più recente. Secondo una tradizione medievale la statua sarebbe arrivata da Costantinopoli dopo il saccheggio della città durante la Quarta Crociata (1204), infatti una nave veneziana l'avrebbe trasportata in Puglia e una tempesta avrebbe costretto a scaricarla a Barletta. Altre teorie sostengono invece che provenisse da Ravenna. Non esistono prove definitive.

Il racconto del colosso rimane quindi ad oggi incompleto, ma ciò gli ha permesso di essere riconosciuto a livello nazionale avendo intorno a sé un alone di mistero.
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