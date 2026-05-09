Ciemme Vivi Barletta 2026: torna la grande corsa il 17 maggio

L'A.S.D. Barletta Sportiva con il patrocinio del Comune di Barletta, il riconoscimento del C.O.N.I., della F.I.D.A.L., organizza la XVI° Edizione della Ciemme Vivi Barletta 2026 gara podistica competitiva sulla distanza di 10 km circa.La "Ciemme Vivi Barletta" si svolgerà a Barletta domenica 17 Maggio 2026, il raduno è fissato alle ore 7,00 sul Lungomare Pietro Mennea, al parco Mennea, partenza ore 9,00. L' Edizione 2026 e della CVB è valevole quale VII^ tappa del circuito CORRIPUGLIA 2026 il più importante campionato podistico che viene organizzato della FIDAL Puglia (Federazione Italiana di atletica leggera); ragion per cui giungeranno a Barletta gli atleti e le società pugliesi più importanti, con l'obiettivo di conseguire il punteggio più alto in vista del campionato 2027.Anche il percorso cambia, sono 2 giri da 5 km circa, che interessano il cuore della città di Barletta, partenza ed arrivo sul lungomare Pietro Mennea, per poi percorrere i tre principali corsi cittadini: Corso Cavour, Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, e la circumnavigazione del castello. Non è stato facile definire il percorso gara, causa i diversi cantieri aperti, molto preziosa e fondamentale è stata la collaborazione dell'Ufficio Traffico e della Polizia Municipale.La CVB 2026 ha ricevuto il Patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Barletta, inoltre in quanto tappa del Campionato Corripuglia 2026 ha ricevuto il Patrocinio e sostegno economico dall'Assessorato Welfare e Sport della Regione Puglia e della Puglia, quale regione europea dello sport.Venerdì 08.05.2026, si è svolta la XVI^ Edizione della "Ciemme Vivi Barletta", presso la sede della Ciemme Alimentari. Erano presenti oltre all' Assessore allo Sport Massimiliano Dileo, anche i rappresentanti delle varie Associazioni di volontariato che collaboreranno all' evento, offrendo la loro preziosa collaborazione sia da un punto di vista tecnico e logistico che, nella promozione delle loro attività sociali. Sarà infatti allestito, presso il parco Pietro Mennea, luogo di partenza e arrivo della gara, un piccolo villaggio dell'associazionismo, dedicato all'incontro con il territorio.Iscrizioni aperte anche a tutti i cittadini, perché saranno tantissimi i runners della domenica, che per la prima volta prenderanno parte ad un evento podistico, basta compilare l'apposito modulo d'iscrizione da ritirare presso la Sede di Via Milano, 67 oppure inviare mail al Presidente Enzo Cascella enzocascella@gmail.com. - Cell. 333.4714852."IV° Edizione Raccolta scarpe da ginnastica e maglie tecniche usate" a favore dell'Ambulatorio Popolare Barletta. Sarà possibile lasciare, in un sacchetto chiuso, scarpe da ginnastica e maglie tecniche usate, in un apposito contenitore. Non poteva mancare il supporto di intercultura, associazione che da anni offre ai ragazzi l'opportunità di vivere esperienze formative e culturali in tutto il mondo."Allenati Contro La Violenza" resta sempre il mantra, in collaborazione con l'Osservatorio Giulia&rossella. Per promuovere una cultura di rispetto e di uguaglianza, per prevenire ogni tipo di violenza, per cui "RinCORRIAMO LA PACe". Presente inoltre WorkAUT, associazione con attività socio-inclusive che vede come protagonisti gli operatori Work-Aut (lavoro e autismo). Non poteva mancare Zia Maria Mennuni, a rappresentare AVIS e AIDO associazioni per la vita e pronta a non far mancare lo Staff medico, durante la manifestazione. Per il II° anno si consolida il rapporto con Associazione "Barletta in Rosa" pronta ad affiancare l'organizzazione, affinché tutto si svolga nel migliore dei modi.Sentiti ringraziamenti al socio Vito Farano, da sempre impegnato nella ricerca del miglior percorso di gara, con passione, competenza e attenzione alla sicurezza dei partecipanti e alla Fiduciaria CONI di Barletta, Maria Assunta Paolillo, sempre attenta alla promozione dello sport e dei suoi valori, obiettivo pienamente centrato anche attraverso questa importante manifestazione sportiva.La Ciemme Vivi Barletta è organizzata dalla Asd Barletta Sportiva che si sta sempre più confermando, quale bella realtà del mondo podistico e associativo locale e nazionale, un fenomenale momento di aggregazione sociale, oltre che di benessere fisico. La macchina organizzativa, è già operativa da tempo, con tutti i soci all'opera, per accogliere al meglio atleti e accompagnatori che giungeranno nella nostra città, pronti a vivere una bellissima giornata all'insegna della festa, dello sport e della condivisione. "Sono convinto che possa essere una splendida cartolina per la nostra città, da corre e percorrere, da scoprire e valorizzare. Buona corsa a tutti, Enzo Cascella, Presidente della Asd Barletta Sportiva.