Consiglio comunale del 6 novembre 2024. <span>Foto Ida Vinella</span>
Consiglio comunale del 6 novembre 2024. Foto Ida Vinella
Politica

Consiglio comunale, Pino Rizzi subentra a Ruggiero Dicorato

Cambio nel gruppo Cantiere Puglia

Barletta - venerdì 8 maggio 2026 14.19
Ancora un cambio in consiglio comunale. Si è dimesso Ruggiero Dicorato, consigliere di Cantiere Puglia appena subentrato a Santa Scommegna. Al posto di Dicorato a comporre il gruppo consiliare di Cantiere Puglia insieme ad Adelaide e Massimo Spinazzola ci sarà Pino Rizzi pronto ad entrare nell'aula di via Zanardelli a partire dalla prossima seduta, quella del 15 maggio.
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