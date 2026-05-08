Consiglio comunale, Pino Rizzi subentra a Ruggiero Dicorato

Barletta - venerdì 8 maggio 2026
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Ancora un cambio in consiglio comunale. Si è dimesso Ruggiero Dicorato, consigliere di Cantiere Puglia appena subentrato a Santa Scommegna. Al posto di Dicorato a comporre il gruppo consiliare di Cantiere Puglia insieme ad Adelaide e Massimo Spinazzola ci sarà Pino Rizzi pronto ad entrare nell'aula di via Zanardelli a partire dalla prossima seduta, quella del 15 maggio.
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