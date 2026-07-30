Consiglio Comunale: maggioranza ancora ko sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio

11 foto Consiglio Comunale 30 luglio 2026 Cosimo Campanella

Altro stop per la maggioranza di centrodestra e dell'amministrazione guidata da Cosimo Cannito nell'odierna seduta del Consiglio Comunale di Barletta al momento dell'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonostante l'assemblea fosse stata convocata in fretta e furia nella speranza di riuscire a racimolare i 17 voti necessari all'approvazione del punto in questione.La proposta di delibera ha ottenuto 15 voti favorevoli, 9 non votanti e un astenuto (Vito Tupputi).Tutto questo nonostante la vana attesa del consigliere indipendente Vittorio Cardone, assente per motivi di lavoro al momento della votazione (il cui voto sarebbe in ogni caso stato insufficiente a far passare la delibera), e dell'appello al voto del sindaco Cosimo Cannito a votare il provvedimento.Da segnalare, subito dopo l'intervento di Cannito, quello del consigliere Ruggiero Grimaldi (Lega), il quale ha respinto al mittente le accuse di bramare posti in giunta, invitando al contempo sindaco e giunta ad un'azione politica più collegiale, prima di esprimere il suo voto favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.