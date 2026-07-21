«Ci appelliamo alla responsabilità per costruire un'alternativa credibile a questa amministrazione»

Una dura requisitoria contro l'attuale gestione amministrativa e un appello alla responsabilità per costruire un'alternativa credibile. Le forze politiche Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Cantiere Puglia, CON Barletta e Lista Emiliano firmano un documento congiunto che traccia la rotta per il futuro di Barletta. »L'attuale Amministrazione sembra limitare la propria azione a una gestione improntata alla logica del 'panem et circenses', rinunciando a una visione strategica e a interventi strutturali in grado di rispondere concretamente alle esigenze della comunità.Questa analisi richiama tutti coloro che avvertono la responsabilità di reagire e di farsi promotori del cambiamento necessario, mettendo al centro l'interesse dei cittadini.Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Cantiere Puglia, CON Barletta e Lista Emiliano condividono la necessità di costruire e sostenere una coalizione di centrosinistra coesa, inclusiva e aperta, che non ponga alcun veto nei confronti di quanti intendano contribuire, con spirito di servizio e senso di responsabilità, a restituire ai cittadini di Barletta orgoglio, senso di appartenenza e certezze per il futuro.