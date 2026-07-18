Canale H, il sindaco si scaglia contro chi scarica liquami abusivamente: «Siete delle bestie»

«Siete delle bestie. Non trovo altre parole per definire chi continua a sversare liquami in mare, mettendo a rischio la salute delle persone e danneggiando l'immagine della nostra città». Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito.«Sono arrabbiato e fortemente dispiaciuto.Si precisa che il tratto di mare in cui sono stati riscontrati valori superiori ai limiti di legge per Escherichia coli ed enterococchi intestinali è esclusivamente quello prospiciente l'area del Canale H. Tutti gli altri tratti di costa non sono interessati da tali rilevazioni.In attesa delle nuove rilevazioni di ARPA Puglia, ente competente in materia, abbiamo effettuato ulteriori prelievi nel Canale H, avvalendoci di un laboratorio d'analisi specializzato e certificato. Anche i risultati di questi prelievi hanno evidenziato il superamento dei parametri.Siamo probabilmente di fronte ai soliti sversamenti abusivi di liquami.Per questo chiederò alle Autorità competenti di verificare tombino per tombino, fino a risalire ai responsabili degli sversamenti abusivi. Chi inquina il nostro mare deve essere individuato e perseguito.A chi continua a compiere questi gesti dico soltanto questo: vergognatevi. State danneggiando Barletta, state inquinando il nostro mare e state mettendo a repentaglio la salute dei bagnanti.Barletta non si piegherà all'inciviltà di pochi. Faremo tutto ciò che è necessario per individuare i responsabili e fermarli».