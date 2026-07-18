Mostra artistica
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"Warhol vs Bansky": inaugurata questa mattina la mostra al Castello di Barletta

La mostra sarà visitabile fino al prossimo 29 novembre

Barletta - sabato 18 luglio 2026 18.23
Inaugurata questa mattina a Barletta la mostra "Warhol vs Bansky" che sarà visitabile nei sotterranei del Castello fino al prossimo 29 novembre. La mostra racconta un di vero e proprio percorso innovativo e rivoluzionario dei due artisti, che hanno cambiato il modo di vivere l'arte degli ultimi 50 anni.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Barletta, organizzata da Metamorfosi Eventi e curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, si inserisce nel ricco cartellone degli eventi estivi culturali Barletta, proponendo al pubblico un confronto stimolante tra due artisti e due personalità apparentemente distanti: Andy Warhol, l'artista più fotografato al mondo, famoso e onnipresente, e l'anonimo Banksy, che ha reso la sua arte un evento mediatico mondiale.

«È una mostra fortemente voluta dall'amministrazione e dal sindaco Cannito e arricchisce non solo il cartellone dell'estate a Barletta, ma rappresenta un punto di riferimento della cultura pugliese, credo che sia la mostra più importante di quest'anno in tutta la Regione. Quindi ci aspettiamo una grande partecipazione per omaggiare questi due grandi artisti, il re della Pop Art e il signore Street Art, in questo fantastico Castello del '500», dichiara l'assessore alla cultura, Oronzo Cilli.

All'inaugurazione hanno preso parte l'assessore alla cultura Oronzo Cilli, i curatori della mostra Sabina De Gregori, Giuseppe Stagnitta, il presidente di Metamorfosi Pietro Folena, la soprintendente ABAP ad interim Bat-FG Anita Guarnieri, il dirigente del settore cultura del Comune Savino Filannino.
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