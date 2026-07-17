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Barletta più accessibile: arrivano due sedie Tuareg per il mare senza barriere

Le attrezzature del progetto C.Os.T.A. saranno destinate alle spiagge inclusive di Levante e Ponente

Barletta - venerdì 17 luglio 2026 11.57 Comunicato Stampa
Due sedie Tuareg galleggianti assegnate a Barletta nell'ambito del progetto C.Os.T.A. (Comunità Ospitali per un Turismo Accessibile, finanziato dalla Regione Puglia con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità). Si tratta di ausili progettati per facilitare gli spostamenti sulla sabbia e l'accesso al mare delle persone con disabilità o ridotta capacità motoria. Le due attrezzature saranno destinate, una per parte, alle spiagge inclusive di Levante e Ponente, così da garantire e ampliare la fruizione dei due litorali cittadini.

La cerimonia di consegna si è svolta questa mattina alle ore 11:30, presso la spiaggia libera attrezzata inclusiva di Ponente "Pietro Mennea". Interverranno il Responsabile didattico dell'impresa sociale A.FO.RI.S. (capofila del Progetto C.OS.T.A.) Saverio Russo, l'Assessora comunale al Welfare Magdala Spinazzola e la Presidente della VI Commissione Consiliare "Affari Socio Sanitari, Sport e Tempo Libero", Raffaella Piccolo.

Il progetto, coordinato come detto da A.FO.RI.S., coinvolge una rete di enti pubblici, associazioni, operatori turistici e realtà del Terzo Settore impegnati nella promozione di un modello di turismo accessibile, capace di coniugare inclusione sociale, valorizzazione del patrimonio locale e sviluppo sostenibile del territorio.

L'Amministrazione comunale, partner principale dell'iniziativa poiché Comune costiero più esteso nell'ambito dell'accordo sottoscritto lo scorso settembre, ne sottolinea il valore. Si aggiunge ad altre rilevanti esperienze promosse sul territorio, come quella - in corso - del tirocinio per ragazzi con disabilità presso l'Info Point della Cultura di Barletta.

L'evento odierno rappresentato un investimento concreto sul diritto, per ogni persona, di vivere il mare e il territorio in condizioni di maggiore autonomia, sicurezza e partecipazione.
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