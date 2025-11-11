«Finalmente una buona notizia sul fronte dell’inclusione scolastica»

Il Comune di Barletta è riuscito a risolvere la problematica del Servizio di Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica (SISSE), garantendo nuovamente l'assistenza educativa specialistica anche agli alunni che, in un primo momento, risultavano esclusi. Barletta è l'unico Comune della provincia BAT ad aver concretamente superato le difficoltà legate al servizio, stanziando fondi aggiuntivi per ampliare la platea dei beneficiari.Un risultato importante, arrivato su impulso del consigliere comunale Vito Tupputi, presidente di Assomeda, che da sempre si batte per garantire diritti e pari opportunità ai bambini con disabilità. Grazie alla sua sollecitazione, l'amministrazione comunale ha deciso di destinare più risorse per consentire la prosecuzione e l'estensione del servizio, mostrando sensibilità e attenzione verso le famiglie più fragili."Barletta ha dato un segnale chiaro: quando c'è la volontà politica e l'attenzione verso i più fragili, le soluzioni si trovano", ha dichiarato Tupputi, sottolineando come l'inclusione non debba essere considerata un costo, ma un investimento sociale ed educativo.La scelta del Comune di Barletta rappresenta oggi un esempio virtuoso per l'intero territorio pugliese: una risposta concreta a un problema che in altri Comuni della BAT non ha ancora trovato soluzione.Un segnale di responsabilità e lungimiranza che dimostra come, anche in un contesto di ristrettezze economiche, sia possibile agire in modo propositivo e costruttivo.L'auspicio di Assomeda è che il modello Barletta possa diventare un punto di riferimento per tutta la Puglia, spingendo le altre amministrazioni a intraprendere la stessa strada, affinché nessun bambino venga escluso dai percorsi educativi e assistenziali previsti per legge.