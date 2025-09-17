Avviso regionale Patto di Cura per persone con gravissima disabilità, proroga dei termini

«Chiediamo all'amministrazione una maggiore sensibilità e attenzione verso le esigenze e problematiche dei cittadini con disabilità»

L'atto di inciviltà è avvenuto qualche giorno fa

Garantita l'ammissione di 491 alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città

Eventi

Gli insulti dal palco, le scuse, e un possibile incontro. Il papà: «Ci saremo, sarà una festa bellissima»