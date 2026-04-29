Calcio: al Puttilli la festa biancorossa, Barletta sorride per la sua serie C. <span>Foto Ruggiero de Virgilio - ph.Ruggy</span>
Calcio: al Puttilli la festa biancorossa, Barletta sorride per la sua serie C. Foto Ruggiero de Virgilio - ph.Ruggy
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Barletta al lavoro per la Lega Pro: "Avviate le attività per l'iscrizione"

La nota del club biancorosso nella giornata di mercoledì

Barletta - mercoledì 29 aprile 2026 14.52
Gli addii di Peres e Bellino, con quest'ultimo che resta comunque alla guida del settore giovanile, non rallentano il percorso avviato dal Barletta dopo la promozione in Serie C. Nella giornata di mercoledì, il club biancorosso ha diramato una nota con cui ha comunicato l'avvio delle pratiche relative all'iscrizione in Lega Pro, step da formalizzare entro il prossimo 16 giugno, previo adeguamento dello stadio Puttilli in base ai criteri avanzati dalla federazione.

Proprio in via Vittorio Veneto, infatti, si attende il dossier in cui verranno elencati i requisiti strutturali obbligatori per presentare la domanda di iscrizione. Nel frattempo, la società presieduta da Romano prepara il passaggio a società di capitali. Questo il comunicato delle scorse ore.

«La SSD Barletta 1922 comunica di aver avviato con determinazione tutte le attività necessarie per conseguire l'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro - Serie C, obiettivo che rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del club. Tra i passaggi prioritari rientra la trasformazione della società in società di capitali, che sarà formalizzata nelle prossime settimane presso un notaio, unitamente al processo di capitalizzazione, requisito indispensabile per l'iscrizione. Parallelamente, si è in attesa delle indicazioni della Commissione Tecnica della Lega in merito agli interventi necessari per l'adeguamento dello stadio "Cosimo Puttilli". Non appena perverranno le disposizioni, la società, in sinergia con il Comune di Barletta, procederà con immediatezza alla programmazione e all'esecuzione dei lavori richiesti, nel rispetto delle tempistiche previste, con scadenza fissata al 16 giugno. Successivamente, sarà avviato un piano di interventi a medio termine volto al miglioramento complessivo dell'impianto, con particolare attenzione alla Curva Sud e agli spazi annessi, oltre che all'ampliamento della capienza. La SSD Barletta 1922 è pienamente al lavoro per garantire al club il futuro che merita».
96 fotoFesta biancorossa, Barletta sorride per la sua serie C
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