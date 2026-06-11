Il Cuore per la Ricerca
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"Il Cuore per la Ricerca", presentata l'iniziativa benefica a Palazzo San Domenico

L'associazione "Il Dono di Luca" alza il sipario sull'evento del 19 giugno al Puttilli

Barletta - giovedì 11 giugno 2026 13.28
Lo stadio Cosimo Puttilli di Barletta si presta alle iniziative benefiche per la ricerca. Presentato a Palazzo San Domenico "Il Cuore per la Ricerca", il match di calcio che vedrà opposte la selezione delle Vecchie Glorie del Barletta Calcio e la Nazionale Italiana Attori. Venerdì 19 giugno alle 18:30, l'associazione "Il Dono di Luca" celebrerà l'evento di beneficenza alla presenza del pubblico sugli spalti di via Vittorio Veneto.

«Proseguiamo la nostra attività per dare un supporto concreto alla ricerca e sensibilizzare l'intero territorio - spiega l'Avv. Domenico Caruso, presidente dell'associazione - l'evento del 19 giugno è un piccolo momento per stare insieme per una giusta causa. Con la cifra simbolica di 5 euro per l'acquisto del biglietto, si contribuisce alla causa e si può trascorrere una giornata di sport. Siamo contenti di questa partecipazione da parte della Nazionale Italiana Attori e delle Vecchie Glorie del Barletta Calcio, un segnale di grande vicinanza ad un'iniziativa importantissima».

Fa da eco Vincenzo Lanotte, bandiera del calcio barlettano e collaboratore tecnico dei biancorossi nella stagione appena conclusa con il ritorno in Serie C: «Sono davvero onorato di rappresentare le Vecchie Glorie del Barletta Calcio in un appuntamento del genere. Abbiamo risposto con grande entusiasmo a questa iniziativa dell'associazione "Il Dono di Luca" e credo che anche la cittadinanza darà il suo apporto sugli spalti. È un piccolo gesto che può fare tanto, confidiamo in una partecipazione significativa».

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket e nelle rivendite dedicate. Sarà presente anche l'amministrazione comunale di Barletta, con l'Assessore allo Sport Massimiliano Dileo che ha già presenziato all'evento di Palazzo San Domenico. Venerdì 19 giugno alle 18:30, la ricerca approda al Puttilli.
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