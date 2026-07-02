Riccardo Lattanzio
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Calcio

Barletta, Lattanzio ai saluti: "Grazie per ogni battito"

Il capitano biancorosso chiude la sua esperienza con due promozioni e quasi 100 presenze

Barletta - giovedì 2 luglio 2026 22.36
Un messaggio su Instagram per salutare il pubblico biancorosso dopo tre stagioni sportive negli ultimi quattro anni. Riccardo Lattanzio lascia Barletta e lo fa con due promozioni in bacheca e quasi 100 presenze, quelle dell'ultima annata con la fascia da capitano al braccio. L'attaccante andriese si separa dal club di via Vittorio Veneto a due mesi e mezzo dal ritorno in Serie C, ma anche all'indomani della conferenza stampa con cui il Barletta ha presentato i programmi per il nuovo anno.

«Grazie per ogni battito, per ogni urlo, per ogni abbraccio». Così Lattanzio sui suoi canali social, con una foto che lo immortala mentre festeggia il gol contro il Fasano contro un altro ex biancorosso, Giuseppe Sguera, protagonista dal 2015 al 2017 nei primi due anni di Eccellenza post-fallimento. Nella gallery pubblicata dal calciatore, anche un ulteriore scambio di affetto con i tifosi in curva Nord e la foto post-vittoria a Gravina, nella prima domenica della stagione trascorsa al primo posto solitario nel girone H di Serie D, poi vinto a Foggia il 19 aprile.

Parte l'asta per accaparrarsi le prestazioni dell'ormai ex capitano e numero 11 biancorosso, con diverse offerte dalla Serie D e dall'Eccellenza. A Barletta, però, il nome di Riccardo Lattanzio resterà legato in maniera indissolubile.
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