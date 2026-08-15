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Jovanotti a Barletta in bicicletta: «Concerto annullato? Ci sono rimasto molto male, non me l’aspettavo»

L’artista è arrivato in città dopo l’annullamento del concerto del 17 agosto nell’area dell’ex Cartiera

Barletta - sabato 15 agosto 2026 20.19
«Ci sono rimasto molto male, non me l'aspettavo. Mi dispiace soprattutto per il pubblico e per la mia squadra: sono 400 persone che erano pronte a lavorare». Sono le parole di Jovanotti, arrivato a Barletta in bicicletta dopo l'annullamento del concerto previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex Cartiera. L'artista ha parlato dello stop all'evento e delle possibili prospettive per il recupero della tappa.

«Che dobbiamo fare? Io non so come siano andate veramente le cose, lo sapremo. Mi affido ciecamente a quello che ci dicono le autorità», ha spiegato. Al momento, invece, non ci sono indicazioni precise sulla possibilità di recuperare il concerto in un'altra data o in un'altra città. Nei giorni scorsi gli organizzatori avevano ipotizzato anche uno spostamento a Bari. «Non lo so. Per adesso mi sembra che non sia possibile. Mi hanno detto di aspettare che passi Ferragosto, perché ora sono tutti in vacanza. Dopo il 17 mi diranno qualcosa. Io aspetto come gli altri, non ho notizie più specifiche».

Jovanotti ha inoltre precisato di non occuparsi direttamente degli aspetti organizzativi legati agli spettacoli: «Sono come il pubblico, nel senso che io arrivo e faccio il mio. Non mi occupo dell'organizzazione, della logistica, della viabilità, della sanità e di tutte queste cose». Il concerto è stato annullato dopo il parere di non idoneità dell'area espresso per ragioni di salute pubblica, in seguito al rinvenimento di materiali contenenti amianto. Nella giornata di ieri l'intera area dell'ex Cartiera è stata sottoposta a sequestro probatorio dalla Procura di Trani. Sono in corso gli accertamenti della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera per mappare il sito e verificare presenza, quantità e provenienza dell'amianto.

Nonostante la delusione, l'artista ha invitato il pubblico a vivere con serenità il Ferragosto: «Il messaggio positivo intanto è buon Ferragosto a tutti, godetevi questi giorni di vacanza. Sarebbe stato bello suonare, ma non è la fine del mondo». Sul futuro del concerto e sull'eventuale rimborso dei biglietti, Jovanotti ha aggiunto: «Credo che, se non dovessimo recuperare, i biglietti verranno rimborsati al cento per cento». Infine, l'artista ha rivolto un ringraziamento agli albergatori della zona che, secondo quanto riferitogli, non applicherebbero penali per le prenotazioni cancellate a causa dello stop al concerto. «È un bel gesto, sono stati molto generosi. A Ferragosto gli alberghi sono pieni e il fatto che non chiederanno penali è una cosa della quale sono grato»
  • Jovanotti
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