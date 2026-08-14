Basile e Mele
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Politica

Jova Party, Stella Mele e Basile: «Proviamo a riportare l'evento a Barletta, proponiamo due soluzioni»

La nota dei due consiglieri comunali

Barletta - venerdì 14 agosto 2026 20.37 Comunicato Stampa
«Sono trascorse ormai più di 48 ore dalla notizia dell'annullamento del Jova Party a Barletta. Abbiamo volutamente atteso prima di intervenire, perché su una vicenda così delicata non serve alimentare polemiche né, tantomeno, fare opera di sciacallaggio politico. È giusto che si faccia piena chiarezza su quanto accaduto e che eventuali responsabilità vengano individuate nelle sedi opportune. Ma crediamo che il compito di chi amministra una città non sia soltanto quello di guardare a ciò che non ha funzionato: abbiamo anche il dovere di essere propositivi e di provare, finché esiste una possibilità, a salvare un'opportunità importante per Barletta». Così i consiglieri comunali Stella Mele (Fratelli d'Italia) e Flavio Basile (Barletta al Centro).

«Per questo rivolgiamo all'Amministrazione comunale una proposta concreta: valutare, insieme agli uffici tecnici e naturalmente agli organizzatori, se esistano ancora le condizioni per recuperare l'evento a Barletta nelle prossime settimane, individuando un'area alternativa e tecnicamente idonea. Pensiamo, ad esempio, al Lungomare Pietro Mennea: potrebbe essere approfondita la fattibilità dell'area che tradizionalmente ospita le giostre durante la festa della Madonna oppure, poco più avanti si potrebbero prendere in considerazione le aree destinate a parcheggio che, laddove tecnicamente possibile, potrebbero essere considerate unitariamente, accorpandole, per verificare se siano in grado di garantire gli spazi necessari. Non spetta alla politica stabilire a priori se queste soluzioni siano concretamente praticabili: spetta ai tecnici verificarlo, sotto il profilo della capienza, della sicurezza, della viabilità, delle vie di fuga e di tutti gli altri requisiti previsti dalle leggi vigenti. Accertare ciò che è accaduto e comprendere eventuali responsabilità resta doveroso. Noi, però, vogliamo essere propositivi: per questo proponiamo all'Amministrazione e agli uffici tecnici di verificare concretamente e senza pregiudizi queste due possibili soluzioni. Se anche una delle due risultasse percorribile, varrebbe la pena fare ogni tentativo possibile per recuperare l'evento e restituire a Barletta un'occasione che oggi sembra perduta. Alle polemiche e al vittimismo preferiamo le proposte. E queste sono le nostre».
  • Flavio Basile
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