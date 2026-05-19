Tentato furto Basile, la solidarietà di Cantiere Puglia



"Proprio per il profilo umano e professionale del consigliere Basile – proseguono i consiglieri – auspichiamo con forza che quanto accaduto non abbia alcun collegamento con la sua attività politica, amministrativa e di denuncia portata avanti nel corso degli anni. Sarebbe gravissimo se episodi del genere potessero anche solo lontanamente essere associati all'impegno istituzionale di chi opera quotidianamente al servizio della comunità".



"Nel condannare fermamente ogni forma di criminalità e intimidazione – continuano gli esponenti di Cantiere Puglia – riteniamo fondamentale mantenere alta l'attenzione su episodi che generano preoccupazione e tensione nel tessuto cittadino".



"Ringraziamo le forze dell'ordine per il tempestivo intervento e per la costante presenza sul territorio, elementi fondamentali per garantire sicurezza e tutela ai cittadini. Confidiamo nel loro lavoro e in quello degli inquirenti affinché venga fatta piena luce sull'accaduto e rinnoviamo al consigliere Basile, ai suoi collaboratori e alla sua famiglia la nostra sincera vicinanza umana e istituzionale".

Gruppo consiliare Cantiere Puglia



Massimo Spinazzola

Adelaide Spinazzola

Pino Rizzi

"Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al consigliere Basile per il grave episodio avvenuto presso la sua agenzia assicurativa. Un atto vile che colpisce non solo Basile, professionista serio e stimato, ma anche i suoi collaboratori e l'intera attività lavorativa costruita negli anni con impegno e sacrificio. Un fatto che desta preoccupazione e che non può essere sottovalutato". Così i consiglieri comunali del gruppo Cantiere Puglia, Massimo Spinazzola, Adelaide Spinazzola e Pino Rizzi.