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Una nuova data per il tour di Riccardo Cocciante: il 15 settembre a Barletta

Il Maestro celebra i suoi 80 anni con “IO… Riccardo Cocciante nel 2026”

Barletta - martedì 19 maggio 2026 14.11
Cresce l'attesa per il ritorno live di Riccardo Cocciante. In un anno speciale, che lo vedrà celebrare il traguardo degli 80 anni, il cantautore ha deciso di arricchire il calendario del tour "IO… Riccardo Cocciante nel 2026" con un nuovo ed esclusivo appuntamento in Puglia.

Sarà Barletta a ospitare il Maestro il prossimo 15 settembre 2026, nella suggestiva cornice del Fossato del Castello.

Il tour "IO… Riccardo Cocciante nel 2026" attraverserà l'Italia proprio nell'anno in cui l'artista festeggerà i suoi 80 anni, trasformandosi in un'occasione unica per rivivere dal vivo i brani che hanno segnato la storia di uno dei più grandi cantautori e compositori italiani nel mondo.

Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che attraversa generazioni, Riccardo Cocciante continua ancora oggi a emozionare il pubblico con un repertorio intenso e senza tempo, regalando concerti dal forte impatto emotivo, autentici e coinvolgenti.

La tournée si intreccia inoltre con le rappresentazioni di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna che si prepara a celebrare i 25 anni dalla sua prima messa in scena italiana.
  • Musica
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