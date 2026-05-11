La città
Al Teatro Curci Jia Fang vince il 29° Premio Mauro Paolo Monopoli
Grande successo per il concorso pianistico internazionale di Barletta
Barletta - lunedì 11 maggio 2026 13.56 Comunicato Stampa
Un Teatro Curci gremito in ogni ordine di posti ha accolto ieri la serata finale del 29° Concorso Pianistico Internazionale «Premio Mauro Paolo Monopoli», manifestazione dedicata alla memoria del pianista barlettano Mauro Paolo Monopoli (1975–1996), scomparso prematuramente a causa di una leucemia incurabile, ed entrata dal 2025 a far parte della World Federation of International Music Competitions (WFIMC) di Ginevra.
Cinquantatré candidati provenienti da 16 Paesi del mondo si erano iscritti alla 29ª edizione; tre soli hanno conquistato la finale, selezionati nel corso di audizioni svoltesi dal 5 all' 8 maggio da una giuria di altissimo profilo presieduta da Francesco Monopoli e composta da Andreas Fröhlich (Germania, Hochschule für Musik und Tanz di Colonia, Michael Markov (Russia–Paesi Bassi, Conservatorio di Enschede), Herton Mikeli (Albania, Conservatorio di Tirana), Mario Coppola (Conservatorio di Novara) e Gianmarco Mulazzani (Istituto Musicale di Riccione).
I tre finalisti si sono esibiti accompagnati dall'Orchestra Territoriale Suoni del Sud, diretta con autorità e slancio dal Maestro Benedetto Montebello, regalando al pubblico tre ore di musica di raro livello. Ad aprire la serata è stata Jia Fang (classe 1999, Pechino), con il Concerto KV 488 di Mozart: formatasi con la Prof.ssa Danwen Wei, direttrice del Dipartimento di Pianoforte del Conservatorio Centrale di Musica di Pechino, ha offerto un'esecuzione di straordinaria pulizia sonora, con un fraseggio elegante e una sensibilità timbrica non comune, accolta da calorose ovazioni. A seguire, la 21enne Huan Shiqin — allieva del Prof. Jin Ju, medaglia di bronzo al Čajkovskij — ha affrontato il Primo Concerto in mi minore di Chopin rivelando una maturità interpretativa sorprendente: il Larghetto ha toccato vette di rara intensità poetica, il Rondo conclusivo ha scatenato scroscianti applausi.
A chiudere il programma, il barese Cesare Caramuscio — laureato con lode al Conservatorio «N. Piccinni» di Bari, oggi nella classe del M° Emanuele Arciuli — ha interpretato il KV 467 di Mozart con sicurezza tecnica e genuina espressività, conquistando il pubblico di casa con una standing ovation commossa e prolungata. La giuria ha quindi deliberato la classifica: Primo Premio (borsa di studio di 3.000 euro e tour di concerti del valore di 10.000 euro) a Jia Fang; Secondo Premio (2.000 euro) a Huan Shiqin; Terzo Premio a Cesare Caramuscio, che si è aggiudicato anche il Premio del Pubblico, accolto da un lunghissimo applauso e da una dimostrazione di affetto che ha commosso la sala.
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti l'assessore Giuseppe Dileo, che ha portato il saluto del Sindaco sottolineando l'orgoglio della città e l'impatto internazionale della manifestazione, il dott. Giovanni Lattanzio per Buzzi Unicem, che ha ricordato il valore sociale del sostegno ai giovani artisti, e l'ing. Luca Dimiccoli, che ha espresso la propria ammirazione per lo straordinario livello artistico della serata. Il Direttore Artistico Francesco Monopoli ha ringraziato tutti i sostenitori istituzionali — Comune di Barletta, Regione Puglia, Ministero della Cultura, Nuovo Imaie e Camera di Commercio di Bari — e i partner privati, annunciando con soddisfazione la prossima edizione del Premio Monopoli già in calendario per maggio 2027.
Cinquantatré candidati provenienti da 16 Paesi del mondo si erano iscritti alla 29ª edizione; tre soli hanno conquistato la finale, selezionati nel corso di audizioni svoltesi dal 5 all' 8 maggio da una giuria di altissimo profilo presieduta da Francesco Monopoli e composta da Andreas Fröhlich (Germania, Hochschule für Musik und Tanz di Colonia, Michael Markov (Russia–Paesi Bassi, Conservatorio di Enschede), Herton Mikeli (Albania, Conservatorio di Tirana), Mario Coppola (Conservatorio di Novara) e Gianmarco Mulazzani (Istituto Musicale di Riccione).
I tre finalisti si sono esibiti accompagnati dall'Orchestra Territoriale Suoni del Sud, diretta con autorità e slancio dal Maestro Benedetto Montebello, regalando al pubblico tre ore di musica di raro livello. Ad aprire la serata è stata Jia Fang (classe 1999, Pechino), con il Concerto KV 488 di Mozart: formatasi con la Prof.ssa Danwen Wei, direttrice del Dipartimento di Pianoforte del Conservatorio Centrale di Musica di Pechino, ha offerto un'esecuzione di straordinaria pulizia sonora, con un fraseggio elegante e una sensibilità timbrica non comune, accolta da calorose ovazioni. A seguire, la 21enne Huan Shiqin — allieva del Prof. Jin Ju, medaglia di bronzo al Čajkovskij — ha affrontato il Primo Concerto in mi minore di Chopin rivelando una maturità interpretativa sorprendente: il Larghetto ha toccato vette di rara intensità poetica, il Rondo conclusivo ha scatenato scroscianti applausi.
A chiudere il programma, il barese Cesare Caramuscio — laureato con lode al Conservatorio «N. Piccinni» di Bari, oggi nella classe del M° Emanuele Arciuli — ha interpretato il KV 467 di Mozart con sicurezza tecnica e genuina espressività, conquistando il pubblico di casa con una standing ovation commossa e prolungata. La giuria ha quindi deliberato la classifica: Primo Premio (borsa di studio di 3.000 euro e tour di concerti del valore di 10.000 euro) a Jia Fang; Secondo Premio (2.000 euro) a Huan Shiqin; Terzo Premio a Cesare Caramuscio, che si è aggiudicato anche il Premio del Pubblico, accolto da un lunghissimo applauso e da una dimostrazione di affetto che ha commosso la sala.
Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti l'assessore Giuseppe Dileo, che ha portato il saluto del Sindaco sottolineando l'orgoglio della città e l'impatto internazionale della manifestazione, il dott. Giovanni Lattanzio per Buzzi Unicem, che ha ricordato il valore sociale del sostegno ai giovani artisti, e l'ing. Luca Dimiccoli, che ha espresso la propria ammirazione per lo straordinario livello artistico della serata. Il Direttore Artistico Francesco Monopoli ha ringraziato tutti i sostenitori istituzionali — Comune di Barletta, Regione Puglia, Ministero della Cultura, Nuovo Imaie e Camera di Commercio di Bari — e i partner privati, annunciando con soddisfazione la prossima edizione del Premio Monopoli già in calendario per maggio 2027.