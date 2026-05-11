Al Teatro Curci Jia Fang vince il 29° Premio Mauro Paolo Monopoli

Un Teatro Curci gremito in ogni ordine di posti ha accolto ieri la serata finale del 29° Concorso Pianistico Internazionale «Premio Mauro Paolo Monopoli», manifestazione dedicata alla memoria del pianista barlettano Mauro Paolo Monopoli (1975–1996), scomparso prematuramente a causa di una leucemia incurabile, ed entrata dal 2025 a far parte della World Federation of International Music Competitions (WFIMC) di Ginevra.Cinquantatré candidati provenienti da 16 Paesi del mondo si erano iscritti alla 29ª edizione; tre soli hanno conquistato la finale, selezionati nel corso di audizioni svoltesi dal 5 all' 8 maggio da una giuria di altissimo profilo presieduta da Francesco Monopoli e composta da Andreas Fröhlich (Germania, Hochschule für Musik und Tanz di Colonia, Michael Markov (Russia–Paesi Bassi, Conservatorio di Enschede), Herton Mikeli (Albania, Conservatorio di Tirana), Mario Coppola (Conservatorio di Novara) e Gianmarco Mulazzani (Istituto Musicale di Riccione).I tre finalisti si sono esibiti accompagnati dall'Orchestra Territoriale Suoni del Sud, diretta con autorità e slancio dal Maestro Benedetto Montebello, regalando al pubblico tre ore di musica di raro livello. Ad aprire la serata è stata Jia Fang (classe 1999, Pechino), con il Concerto KV 488 di Mozart: formatasi con la Prof.ssa Danwen Wei, direttrice del Dipartimento di Pianoforte del Conservatorio Centrale di Musica di Pechino, ha offerto un'esecuzione di straordinaria pulizia sonora, con un fraseggio elegante e una sensibilità timbrica non comune, accolta da calorose ovazioni. A seguire, la 21enne Huan Shiqin — allieva del Prof. Jin Ju, medaglia di bronzo al Čajkovskij — ha affrontato il Primo Concerto in mi minore di Chopin rivelando una maturità interpretativa sorprendente: il Larghetto ha toccato vette di rara intensità poetica, il Rondo conclusivo ha scatenato scroscianti applausi.A chiudere il programma, il barese Cesare Caramuscio — laureato con lode al Conservatorio «N. Piccinni» di Bari, oggi nella classe del M° Emanuele Arciuli — ha interpretato il KV 467 di Mozart con sicurezza tecnica e genuina espressività, conquistando il pubblico di casa con una standing ovation commossa e prolungata. La giuria ha quindi deliberato la classifica: Primo Premio (borsa di studio di 3.000 euro e tour di concerti del valore di 10.000 euro) a Jia Fang; Secondo Premio (2.000 euro) a Huan Shiqin; Terzo Premio a Cesare Caramuscio, che si è aggiudicato anche il Premio del Pubblico, accolto da un lunghissimo applauso e da una dimostrazione di affetto che ha commosso la sala.Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti l'assessore Giuseppe Dileo, che ha portato il saluto del Sindaco sottolineando l'orgoglio della città e l'impatto internazionale della manifestazione, il dott. Giovanni Lattanzio per Buzzi Unicem, che ha ricordato il valore sociale del sostegno ai giovani artisti, e l'ing. Luca Dimiccoli, che ha espresso la propria ammirazione per lo straordinario livello artistico della serata. Il Direttore Artistico Francesco Monopoli ha ringraziato tutti i sostenitori istituzionali — Comune di Barletta, Regione Puglia, Ministero della Cultura, Nuovo Imaie e Camera di Commercio di Bari — e i partner privati, annunciando con soddisfazione la prossima edizione del Premio Monopoli già in calendario per maggio 2027.