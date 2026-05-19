Piscina comunale, lavori al 60%: conclusione prevista entro settembre

La nuova piscina comunale di via Velasquez, nella zona 167, è ormai vicina al completamento. I lavori della struttura, finanziata con fondi Pnrr e comunali per oltre 3 milioni di euro, dovrebbero terminare tra fine agosto e inizio settembre 2026, con un lieve ritardo rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno.Il progetto ha attraversato diverse modifiche negli ultimi anni. Dopo l'iniziale proposta di una piscina coperta dal costo di circa 8,5 milioni di euro, ritenuto troppo elevato rispetto alle risorse disponibili, nel 2025 si è arrivati alla soluzione definitiva: una piscina semi olimpionica coperta realizzabile entro il budget finanziato.La struttura comprenderà una vasca da 25x12,5 metri a sei corsie, idonea per gare di nuoto e nuoto sincronizzato di livello locale, oltre a una vasca didattica dedicata ai più piccoli. Le dimensioni dell'impianto saranno conformi alle indicazioni CONI e progettate anche in funzione del risparmio energetico.A fare il punto sullo stato dell'opera è stato l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Dileo, rispondendo in consiglio comunale ad una domanda di attualità di Adelaide e Massimo Spinazzola (Cantiere Puglia). «L'opera registra uno stato di avanzamento pari a circa il 60%», ha spiegato, ricordando che i lavori, avviati il 2 ottobre 2025, hanno subito rallentamenti a causa di 69 giorni di maltempo.Per questo motivo il Comune ha richiesto una proroga al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Resta comunque la volontà di ridurre i tempi e ultimare i lavori prima della data prevista del 9 settembre», ha concluso Dileo.