Reddito di dignità regionale 2023: l'elenco degli ammessi a Barletta a seguito dello scorrimento

Il Settore Welfare-Area III rende noto che, nell'ambito della Misura Regionale RED 2023, con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 07/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il 3° scorrimento per n. 23 posizioni della graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 05/07/2024, ai fini dell'ammissione di altrettanti nuovi beneficiari alla Misura RED 2023, inizialmente risultati "Ammessi non finanziabili" per la limitatezza del plafond di spesa assegnato all'Ambito di Barletta.



I nuovi nuclei, ammessi a finanziamento a seguito del su citato scorrimento, potranno percepire la misura regionale del "RED 2023", che prevede un sostegno economico pari ad € 500/mese per n. 12 mesi, per complessivi 6.000,00 euro annui, a fronte dell'inserimento in percorsi di attivazione socio lavorativa individuati dall' Equipe multidisciplinare dell'Ambito di Barletta, che procederà alla presa in carico dell'intero nucleo familiare. L'Equipe d'Ambito contatterà i nuovi nuclei ammessi per avviare le azioni di presa in carico.



Per motivi di tutela dei dati personali, l'elenco dei nuovi ammessi, contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 949 del 07/05/2026, è consultabile esclusivamente mediante il codice pratica regionale, noto solo ai diretti interessati e generato alla presentazione della domanda dalla Piattaforma Regionale Puglia Sociale.