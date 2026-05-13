Bandiera palestinese a palazzo di città
Bandiera palestinese a palazzo di città
La città

Reddito di dignità regionale 2023: l'elenco degli ammessi a Barletta a seguito dello scorrimento

L’Equipe d’Ambito contatterà i nuovi nuclei ammessi per avviare le azioni di presa in carico

Barletta - mercoledì 13 maggio 2026 12.30 Comunicato Stampa
Il Settore Welfare-Area III rende noto che, nell'ambito della Misura Regionale RED 2023, con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 07/05/2026, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il 3° scorrimento per n. 23 posizioni della graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1176 del 05/07/2024, ai fini dell'ammissione di altrettanti nuovi beneficiari alla Misura RED 2023, inizialmente risultati "Ammessi non finanziabili" per la limitatezza del plafond di spesa assegnato all'Ambito di Barletta.

I nuovi nuclei, ammessi a finanziamento a seguito del su citato scorrimento, potranno percepire la misura regionale del "RED 2023", che prevede un sostegno economico pari ad € 500/mese per n. 12 mesi, per complessivi 6.000,00 euro annui, a fronte dell'inserimento in percorsi di attivazione socio lavorativa individuati dall' Equipe multidisciplinare dell'Ambito di Barletta, che procederà alla presa in carico dell'intero nucleo familiare. L'Equipe d'Ambito contatterà i nuovi nuclei ammessi per avviare le azioni di presa in carico.

Per motivi di tutela dei dati personali, l'elenco dei nuovi ammessi, contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 949 del 07/05/2026, è consultabile esclusivamente mediante il codice pratica regionale, noto solo ai diretti interessati e generato alla presentazione della domanda dalla Piattaforma Regionale Puglia Sociale.
  • Comune di Barletta
Altri contenuti a tema
Consiglio comunale convocato il 5 e 6 maggio: in aula dimissioni, bilanci e grande progetto ferroviario Consiglio comunale convocato il 5 e 6 maggio: in aula dimissioni, bilanci e grande progetto ferroviario Tutti i punti punti all'ordine del giorno
Servizio di “Mi manda Rai 3” su attività ricettiva di Barletta: la posizione del Comune Servizio di “Mi manda Rai 3” su attività ricettiva di Barletta: la posizione del Comune «In caso di comportamento penalmente perseguibile, ci costituiremo parte civile per tutelare l’immagine di Barletta»
Caso Jacopo Musci. Comune di Barletta e associazioni: «La solidarietà va fatta con sobrietà» Attualità Caso Jacopo Musci. Comune di Barletta e associazioni: «La solidarietà va fatta con sobrietà» La nota dell'amministrazione comunale
Barletta, l'ANPI al sindaco: «Spostate lo svelamento del busto di Biagio Tatò» Barletta, l'ANPI al sindaco: «Spostate lo svelamento del busto di Biagio Tatò» La richiesta di Roberto Tarantino di spostare la cerimonia prevista durante la festa della Liberazione
Consiglio comunale convocato il 24 aprile: all’ordine del giorno variazioni di bilancio Consiglio comunale convocato il 24 aprile: all’ordine del giorno variazioni di bilancio La seduta si terrà nella Sala consiliare alle ore 15:00
La Regione riammette in graduatoria il finanziamento del progetto casa rifugio “Fior di loto” La Regione riammette in graduatoria il finanziamento del progetto casa rifugio “Fior di loto” Il comune di Barletta al 21° posto in graduatoria con il punteggio di 61
PEBA in Puglia: solo tre capoluoghi su otto in regola, tra questi c'è anche Barletta PEBA in Puglia: solo tre capoluoghi su otto in regola, tra questi c'è anche Barletta «A quarant’anni dalla legge istitutiva dei PEBA, l’Italia è ancora drammaticamente indietro»
Al via a Barletta 7 tirocini per il turismo accessibile: pubblicato l'avviso intercomunale Attualità Al via a Barletta 7 tirocini per il turismo accessibile: pubblicato l'avviso intercomunale Tutte le modalità di selezione per i tirocinanti
Cancelli chiusi al Castello di Barletta. Movimento 5 Stelle: «Riaprire con urgenza il varco di accesso in viale Regina Elena»
13 maggio 2026 Cancelli chiusi al Castello di Barletta. Movimento 5 Stelle: «Riaprire con urgenza il varco di accesso in viale Regina Elena»
Lavori sulla rete elettrica: modifiche alla viabilità e divieti di sosta a Barletta
13 maggio 2026 Lavori sulla rete elettrica: modifiche alla viabilità e divieti di sosta a Barletta
«La strada non perdona»: l’appello dei giovani della Croce Rossa di Barletta per la sicurezza stradale
13 maggio 2026 «La strada non perdona»: l’appello dei giovani della Croce Rossa di Barletta per la sicurezza stradale
Brasciola e orecchiette come da tradizione, ma pronte in 5 minuti? Da oggi si può fare
13 maggio 2026 Brasciola e orecchiette come da tradizione, ma pronte in 5 minuti? Da oggi si può fare
Simone Cuccorese tra i migliori talenti del Sud: il barlettano protagonista all’All Another Star Game di Corato
13 maggio 2026 Simone Cuccorese tra i migliori talenti del Sud: il barlettano protagonista all’All Another Star Game di Corato
Scomparsa dell’avvocato Pasquale Nasca, il ricordo di Franco Corcella
13 maggio 2026 Scomparsa dell’avvocato Pasquale Nasca, il ricordo di Franco Corcella
Liste d’attesa, Campese (FDI) denuncia:  «Prestazione urgente ma nessuna disponibilità»
12 maggio 2026 Liste d’attesa, Campese (FDI) denuncia:  «Prestazione urgente ma nessuna disponibilità»
Moto contro auto in via Trani, un 16enne ricoverato in Rianimazione
12 maggio 2026 Moto contro auto in via Trani, un 16enne ricoverato in Rianimazione
Telefono smarrito e poi ritrovato grazie all'aiuto di quattro ragazzi
12 maggio 2026 Telefono smarrito e poi ritrovato grazie all'aiuto di quattro ragazzi
Divieto di sosta temporaneo in tre strade di Barletta per lavori in corso
12 maggio 2026 Divieto di sosta temporaneo in tre strade di Barletta per lavori in corso
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.