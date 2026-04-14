Comune di Barletta
Comune di Barletta
La città

La Regione riammette in graduatoria il finanziamento del progetto casa rifugio “Fior di loto”

Il comune di Barletta al 21° posto in graduatoria con il punteggio di 61

Barletta - martedì 14 aprile 2026 11.15 Comunicato Stampa
È "ammissibile e non finanziabile" per "esaurimento della dotazione attualmente disponibile" il progetto casa rifugio "Fior di loto", candidato dall'Amministrazione comunale di Barletta all'avviso pubblico regionale "Puglia beni comuni", finalizzato a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Commissione regionale di valutazione, dopo l'iniziale parere di inammissibilità formale del progetto presentato (per la presunta mancata corrispondenza alle norme vigenti del certificato urbanistico) ha accolto in sede di riesame le osservazioni avanzate dal Comune di Barletta e rideterminato l'esito istruttorio, riammettendo il Comune di Barletta in graduatoria e collocandolo al 21° posto con il punteggio di 61.

Il parere positivo della Commissione regionale di valutazione conferma dunque la totale regolarità e credibilità del progetto candidato dalla locale Amministrazione, riguardante il riuso un immobile in via Bovio da trasformare in residenza per categorie fragili dopo gli adeguamenti da finanziare, appunto, con le risorse del bando.

Dichiara il Sindaco Cosimo Cannito: "Questa è la risposta a chi, per screditare l'Amministrazione, ha inteso strumentalizzare politicamente questo argomento. La città merita chiarezza".
  • Comune di Barletta
Altri contenuti a tema
PEBA in Puglia: solo tre capoluoghi su otto in regola, tra questi c'è anche Barletta PEBA in Puglia: solo tre capoluoghi su otto in regola, tra questi c'è anche Barletta «A quarant’anni dalla legge istitutiva dei PEBA, l’Italia è ancora drammaticamente indietro»
Al via a Barletta 7 tirocini per il turismo accessibile: pubblicato l'avviso intercomunale Attualità Al via a Barletta 7 tirocini per il turismo accessibile: pubblicato l'avviso intercomunale Tutte le modalità di selezione per i tirocinanti
Offese in consiglio comunale a Barletta. L'intervento di Stella Dell'Aere Politica Offese in consiglio comunale a Barletta. L'intervento di Stella Dell'Aere La nota completa della presidente IV di Barletta
Convocato il Consiglio comunale a Barletta: i punti all'ordine del giorno Politica Convocato il Consiglio comunale a Barletta: i punti all'ordine del giorno In programma giovedì 5 e venerdì 6 febbraio
Palazzo via da Vinci, i cittadini rinunciano al ricorso Attualità Palazzo via da Vinci, i cittadini rinunciano al ricorso Comunicata la decisione al TAR e al Ministero delle Infrastrutture
5 Patto tra Comune e scuole per segnalare le molestie olfattive ad Arpa Puglia Patto tra Comune e scuole per segnalare le molestie olfattive ad Arpa Puglia Nei prossimi giorni i dettagli
Save the Children ringrazia per il contributo a sostegno dell’infanzia di Gaza Save the Children ringrazia per il contributo a sostegno dell’infanzia di Gaza Lo fa sapere Palazzo di Città
Al via il Censimento 2025 della popolazione e delle abitazioni Attualità Al via il Censimento 2025 della popolazione e delle abitazioni Dal 6 ottobre l’ISTAT raccoglie dati fondamentali per conoscere il Paese
Nasce a Barletta il centro estetico "Rossella Doronzo beauty and make-up specialist ": semplicità, cura e attenzione
14 aprile 2026 Nasce a Barletta il centro estetico "Rossella Doronzo beauty and make-up specialist": semplicità, cura e attenzione
Vinitaly 2026: i prodotti barlettani alla fiera nazionale
14 aprile 2026 Vinitaly 2026: i prodotti barlettani alla fiera nazionale
Barletta, albero pericolante isolato in via Pirandello
14 aprile 2026 Barletta, albero pericolante isolato in via Pirandello
Un giovane designer barlettano tra i protagonisti della Milano Design Week 2026
14 aprile 2026 Un giovane designer barlettano tra i protagonisti della Milano Design Week 2026
Bar.S.A, abbandono rifiuti presso campana del vetro: un cittadino identificato
14 aprile 2026 Bar.S.A, abbandono rifiuti presso campana del vetro: un cittadino identificato
Nelly Volley: tre punti preziosi che consolidano il quarto posto in classifica
14 aprile 2026 Nelly Volley: tre punti preziosi che consolidano il quarto posto in classifica
Barletta intitola la tensostruttura a Federica De Luca e al piccolo Andrea
14 aprile 2026 Barletta intitola la tensostruttura a Federica De Luca e al piccolo Andrea
Abbattimento alberi, il commento di Michele Cianci
13 aprile 2026 Abbattimento alberi, il commento di Michele Cianci
Morte del 16enne Pasquale Pinto, proclamato il lutto cittadino
13 aprile 2026 Morte del 16enne Pasquale Pinto, proclamato il lutto cittadino
Alberi a rischio caduta, il sindaco Cosimo Cannito ordina l’abbattimento
13 aprile 2026 Alberi a rischio caduta, il sindaco Cosimo Cannito ordina l’abbattimento
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.