Al Palazzo della Marra un progetto che ha unito conoscenza del patrimonio artistico e padronanza della lingua straniera

Se conosci l'arte, se impari ad apprezzarla e ti fai mediatore linguistico, cercando di spiegare il bello a chi viene a farti visita, sarai con ogni probabilità una donna o un uomo migliore quando crescerai.Ieri, venerdì 29 maggio, si è tenuto, nella splendida cornice dia Barletta, l'evento finale del progetto CLILProtagonisti alunne ed alunni della classei quali si sono messi in gioco come veri professionisti della cultura, guidando una delegazione di esperti, docenti e famiglie alla scoperta dei capolavori della Pinacoteca "De Nittis", scrigno meraviglioso che contiene le opere di colui il quale è indicato come il più grande pittore impressionista italiano.Ma la particolarità di questo tour è stata la padronanza con cui si sono espressi concetti legati all'arte in italiano, ma anche in lingua francese, dopo un eccellente lavoro svolto in questi mesi dalle professoresseDivulgatori d'arte, questo sono dunque stati per una mattinata giovani adolescenti del plesso coratino, alla presenza della prof.ssaOrdinaria di Lingua francese presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università di Bari "Aldo Moro", accompagnata dalla dottoranda, dott.ssa Cinzia Miceli, e della giornalista francese. Apprezzamenti sono giunti dapresidenteun punto di riferimento del capoluogo della Bat per la divulgazione di contenuti relativi al De Nittis.Una rete ben costruita, tra scuola, Università, stampa e associazionismo che si occupa con professionalità e costanza di cultura.Il lavoro delle due docenti ha superato di gran lunga le aspettative dei qualificati ospiti, dimostrando ancora una volta come il tanto bistrattato mondo del ciclo dell'obbligo italiano possa ancora brillare, ospitando eccellenze che non si limitano alla semplice didattica, trasmettendo amore per le varie discipline agli uomini ed alle donne del domani.Un salto in avanti, verso una visione a trecentosessanta gradi del sapere che non ha bisogno di nozionismi vuoti, puntando sulla qualità dei concetti ed aprendo menti a trecentosessanta gradi.Un progetto possibile grazie alla guida illuminata dalla preside Mariagrazia Campione che auspichiamo possa ripetersi anche nei prossimi anni.