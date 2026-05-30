Progetto didattico in Pinacoteca De Nittis. <span>Foto I.C. Cifarelli-Santarella-Battisti </span>
Progetto didattico in Pinacoteca De Nittis. Foto I.C. Cifarelli-Santarella-Battisti
Scuola e Lavoro

Al Palazzo della Marra un progetto che ha unito conoscenza del patrimonio artistico e padronanza della lingua straniera

I ragazzi e ragazze della 3ªC dell'Istituto "Santarella" di Corato protagonisti in "Dall'Ofanto alla Senna: il viaggio nell'arte del De Nittis"

Barletta - sabato 30 maggio 2026 10.15
Se conosci l'arte, se impari ad apprezzarla e ti fai mediatore linguistico, cercando di spiegare il bello a chi viene a farti visita, sarai con ogni probabilità una donna o un uomo migliore quando crescerai.

Ieri, venerdì 29 maggio, si è tenuto, nella splendida cornice di Palazzo della Marra, a Barletta, l'evento finale del progetto CLIL "Dall'Ofanto alla Senna: il viaggio nell'arte del De Nittis".
Protagonisti alunne ed alunni della classe 3ªC dell'Istituto "Santarella" di Corato, i quali si sono messi in gioco come veri professionisti della cultura, guidando una delegazione di esperti, docenti e famiglie alla scoperta dei capolavori della Pinacoteca "De Nittis", scrigno meraviglioso che contiene le opere di colui il quale è indicato come il più grande pittore impressionista italiano.

Ma la particolarità di questo tour è stata la padronanza con cui si sono espressi concetti legati all'arte in italiano, ma anche in lingua francese, dopo un eccellente lavoro svolto in questi mesi dalle professoresse Gabriella Serrone ed Alessandra Di Meo.

Divulgatori d'arte, questo sono dunque stati per una mattinata giovani adolescenti del plesso coratino, alla presenza della prof.ssa Concetta Cavallini, Ordinaria di Lingua francese presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università di Bari "Aldo Moro", accompagnata dalla dottoranda, dott.ssa Cinzia Miceli, e della giornalista francese Chantal de La Bretesche. Apprezzamenti sono giunti da Antonella Larosa, presidente dell'Associazione CTG Leontine Barlettaper, un punto di riferimento del capoluogo della Bat per la divulgazione di contenuti relativi al De Nittis.

Una rete ben costruita, tra scuola, Università, stampa e associazionismo che si occupa con professionalità e costanza di cultura.
Il lavoro delle due docenti ha superato di gran lunga le aspettative dei qualificati ospiti, dimostrando ancora una volta come il tanto bistrattato mondo del ciclo dell'obbligo italiano possa ancora brillare, ospitando eccellenze che non si limitano alla semplice didattica, trasmettendo amore per le varie discipline agli uomini ed alle donne del domani.
Un salto in avanti, verso una visione a trecentosessanta gradi del sapere che non ha bisogno di nozionismi vuoti, puntando sulla qualità dei concetti ed aprendo menti a trecentosessanta gradi.
Un progetto possibile grazie alla guida illuminata dalla preside Mariagrazia Campione che auspichiamo possa ripetersi anche nei prossimi anni.
Progetto scuola in Pinacoteca De NittisProgetto scuola in Pinacoteca De NittisProgetto scuola in Pinacoteca De NittisProgetto scuola in Pinacoteca De Nittis
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