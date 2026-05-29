Debora Ciliento e Ruggiero Passero
Debora Ciliento e Ruggiero Passero
Politica

Porto di Barletta, Ciliento e Passero: “Opera strategica per la città e la Bat che verrà realizzata anche grazie a stanziamenti voluti dalla Regione Puglia”

La nota congiunta

Barletta - venerdì 29 maggio 2026 20.25 Comunicato Stampa
"La consegna dei lavori di prolungamento dei moli foranei del porto di Barletta avvenuta questa mattina alla presenza del ministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, rappresenta un momento importante per la città di Barletta e per la provincia Bat, perché si tratta di un intervento che rilancerà e potenzierà la vocazione marinara del nostro territorio." Lo hanno dichiarato l'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento e il capogruppo del gruppo Per la Puglia Ruggiero Passero, rappresentanti del territorio nella Giunta e nel Consiglio regionali.

"Possiamo dire che la realizzazione dell'intero intervento si deve alla Regione Puglia, che nella scorsa legislatura ha concesso un finanziamento di 13 milioni di euro, a valere su FSC 2021-2027, per incrementare il finanziamento ministeriale rivelatosi non sufficiente a completare l'opera", ha detto Debora Ciliento, che nella scorsa legislatura ricopriva l'incarico di assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile e ha seguito direttamente, il provvedimento relativo allo stanziamento regionale.

"I lavori al porto di Barletta consentiranno alla nostra città di rilanciare l'economia del mare: turismo, commercio e logistica hanno bisogno di una infrastruttura portuale moderna, sicura, sostenibile che sia pienamente operativa per consentire sviluppo economico e sociale del territorio – ha detto Passero-. Un ringraziamento va sicuramente alla Regione Puglia e a chi si è prodigato per fare in modo che l'opera non fosse una nuova incompiuta."
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