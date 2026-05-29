Consegna dei lavori di prolungamento dei moli foranei del porto

Si terrà oggi, Venerdì 29 maggio, la cerimonia per l'avvio dei lavori di prolungamento dei moli foranei del porto cittadino.Il programma dell'evento si articolerà in due momenti:Alle ore 11:00, presso la stazione marittima "Themis" del porto di Barletta, si terrà la presentazione del progetto con gli interventi del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Meridionale, prof. avv. Francesco Mastro, del sindaco di Barletta Cosimo Cannito, del sen. Dario Damiani e dei vertici delle aziende appaltatrici, alla presenza del Prefetto di Barletta Andria Trani Flavia Anania, del presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto e di rappresentanti istituzionali della Regione Puglia.Alle ore 12:00, presso l'area di cantiere all'interno del porto di Barletta, si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna delle opere alla ditta appaltatrice, costituita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto da Fincosit S.r.l., Fincantieri Infrastrutture Opere Marittime S.p.A., Zeta S.r.l. ed E-Marine S.r.l., accompagnata da una benedizione religiosa.