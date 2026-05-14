"La stanza divina itinerante" fa tappa a Barletta: al centro i pericoli della rete, bullismo e cyberbullismo

I pericoli della rete, i leoni da tastiera, il bullismo, il cyberbullismo, la violenza nei gesti e nelle parole, rappresentano oggi una delle principali emergenze educative e sociali che coinvolgono giovani, famiglie e scuole. Sarà questo il tema che l'associazioneaffronterà nell'incontro organizzato nelladi, in programma domani venerdì 15 maggio a partire dalle, nell'ambito del progetto "Come è noto, La Stanza Divina ubicata neldi Barletta, prima in Italia e unica in Puglia (antiviolenza, bullismo, cyberbullismo, antisuicidi), grazie a un protocollo d'intesa siglato conCommenti offensivi, diffusione di immagini o video senza consenso, messaggi aggressivi e campagne d'odio possono provocare gravi conseguenze psicologiche nelle vittime, soprattutto nei più giovani. «Spesso chi subisce prova vergogna o timore nel raccontare quanto accade, rischiando di sentirsi solo e senza protezione - ha spiegato la-. Per questo è fondamentale promuovere una cultura del rispetto, dell'ascolto e dell'educazione anche digitale, insegnando ai ragazzi che ogni parola, anche pubblicata online, ha un peso e può lasciare ferite profonde».Gli incontri nelle scuole rappresentano un'importante occasione di prevenzione e informazione, finalizzata a promuovere un uso consapevole della rete e dei social network, educando i ragazzi al rispetto reciproco, alla legalità e alla tutela della propria dignità online e offline. «La prevenzione passa attraverso il dialogo tra scuola, famiglie, istituzioni e forze dell'ordine - ha detto la- affinché i giovani imparino a utilizzare la rete in modo responsabile, riconoscendo i pericoli e denunciando comportamenti violenti o discriminatori. Da qui il nostro impegno costante anche in tutte le scuole del territorio».Contrastare bullismo e cyberbullismo significa difendere la dignità delle persone e costruire una comunità più sicura, inclusiva e consapevole, dentro e fuori dalla rete. Attraverso testimonianze, momenti di confronto e interventi di esperti, il progetto punta a rafforzare nei giovani la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo improprio degli strumenti digitali, contrastando fenomeni di odio, isolamento e violenza psicologica che sempre più spesso si consumano sul web.Per questo la presenza di. «È fondamentale affrontare con serietà il bullismo e il cyberbullismo, che possono avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone - ha spiegato-. Dobbiamo sensibilizzare i giovani riguardo ai pericoli di queste forme di violenza, promuovendo il rispetto e la tolleranza. Solo creando spazi di confronto e sostegno possiamo aiutare le vittime a rialzarsi e incoraggiare i testimoni a non rimanere in silenzio. In questo modo potremo garantire un ambiente privo di intimidazioni e pregiudizi per tutti. Per questo il mio ringraziamento va all'associazione Divine Del Sud e alla sua Presidente Francesca Rodolfo per aver realizzato questo evento eccezionale. Sono convinto che solo collaborando possiamo costruire una comunità più sicura e accogliente, in cui ciascuno possa esprimere se stesso senza timore di critiche o esclusione».