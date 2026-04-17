Scuola e Lavoro
Tre studenti barlettani brillano ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2026
Al primo posto Domenico Filannino, al decimo Mario Gorgoglione e al ventesimo posto Angelo Silvestri
Barletta - venerdì 17 aprile 2026 13.46 Comunicato Stampa
Un successo straordinario quello ottenuto dagli studenti della classe 3 A dell'I.C. "Giovanni Paolo II - Rita Levi Montalcini" alla fase regionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali 2026. La competizione, patrocinata dall'ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), ha visto tre giovani talenti della città della Disfida distinguersi tra più di 80 partecipanti provenienti da tutta la Puglia.
Il risultato più eclatante porta la firma dello studente Domenico Filannino classificatosi al primo posto assoluto a livello regionale. Un traguardo che non solo premia la preparazione individuale e la passione per le scienze, ma che gli apre ufficialmente le porte della finale nazionale, prevista per il prossimo 8-9-10 Maggio a Modena.
Il trionfo della scuola non si ferma però al gradino più alto del podio; altri due eccellenti studenti si sono classificati tra i vertici della graduatoria pugliese: un brillante decimo posto per l'alunno Mario Gorgoglione e un solido ventesimo posto per l'alunno Angelo Silvestri. Questi risultati confermano l'I.C. "Giovanni Paolo II -Rita Levi Montalcini" come un vero e proprio polo di eccellenza per l'orientamento scientifico sul territorio.
La prova regionale, tenutasi il 26 marzo scorso presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Bari, ha richiesto ai candidati di risolvere problemi scientifici attraverso il metodo sperimentale. Come sottolineato dalla loro Prof.ssa Doronzo Valentina, l'obiettivo non è solo vincere, ma promuovere quel pensiero critico e quella curiosità che sono alla base della ricerca scientifica. Dietro questi successi c'è il lavoro costante dei docenti che guidano i ragazzi in un percorso di approfondimento che va ben oltre il programma curricolare.
A sottolineare il valore educativo della competizione anche la Prof.ssa Gabriella Colaprice, Dirigente Scolastica e responsabile regionale dell'ANISN, che ha ribadito durante la gara del 26 Marzo l'obiettivo profondo di queste iniziative: «Lo scienziato è colui che non prende decisioni istintivamente ma che ragiona e riflette. È proprio questo approccio analitico e consapevole che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi attraverso i Giochi delle Scienze Sperimentali».
Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. "Giovanni Paolo II – Rita Levi Montalcini", la Prof.ssa Francesca Maria Capuano: «Questi risultati sono la testimonianza tangibile dell'impegno dei nostri ragazzi e della qualità del percorso educativo che la nostra scuola persegue quotidianamente. Vedere i nostri studenti eccellere in una competizione così complessa ci riempie d'orgoglio e conferma l'importanza di valorizzare il talento scientifico fin dai banchi dell'infanzia».
Con questo risultato, l'I.C. "Giovanni Paolo II – Rita Levi Montalcini" si conferma un'eccellenza nel panorama scolastico regionale, onorando il nome della scienziata a cui è intitolato e portando orgoglio alla comunità di Barletta; Questo risultato sottolinea l'importanza di investire nella scuola come luogo di scoperta e crescita dei talenti.
Il risultato più eclatante porta la firma dello studente Domenico Filannino classificatosi al primo posto assoluto a livello regionale. Un traguardo che non solo premia la preparazione individuale e la passione per le scienze, ma che gli apre ufficialmente le porte della finale nazionale, prevista per il prossimo 8-9-10 Maggio a Modena.
Il trionfo della scuola non si ferma però al gradino più alto del podio; altri due eccellenti studenti si sono classificati tra i vertici della graduatoria pugliese: un brillante decimo posto per l'alunno Mario Gorgoglione e un solido ventesimo posto per l'alunno Angelo Silvestri. Questi risultati confermano l'I.C. "Giovanni Paolo II -Rita Levi Montalcini" come un vero e proprio polo di eccellenza per l'orientamento scientifico sul territorio.
La prova regionale, tenutasi il 26 marzo scorso presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Bari, ha richiesto ai candidati di risolvere problemi scientifici attraverso il metodo sperimentale. Come sottolineato dalla loro Prof.ssa Doronzo Valentina, l'obiettivo non è solo vincere, ma promuovere quel pensiero critico e quella curiosità che sono alla base della ricerca scientifica. Dietro questi successi c'è il lavoro costante dei docenti che guidano i ragazzi in un percorso di approfondimento che va ben oltre il programma curricolare.
A sottolineare il valore educativo della competizione anche la Prof.ssa Gabriella Colaprice, Dirigente Scolastica e responsabile regionale dell'ANISN, che ha ribadito durante la gara del 26 Marzo l'obiettivo profondo di queste iniziative: «Lo scienziato è colui che non prende decisioni istintivamente ma che ragiona e riflette. È proprio questo approccio analitico e consapevole che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi attraverso i Giochi delle Scienze Sperimentali».
Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. "Giovanni Paolo II – Rita Levi Montalcini", la Prof.ssa Francesca Maria Capuano: «Questi risultati sono la testimonianza tangibile dell'impegno dei nostri ragazzi e della qualità del percorso educativo che la nostra scuola persegue quotidianamente. Vedere i nostri studenti eccellere in una competizione così complessa ci riempie d'orgoglio e conferma l'importanza di valorizzare il talento scientifico fin dai banchi dell'infanzia».
Con questo risultato, l'I.C. "Giovanni Paolo II – Rita Levi Montalcini" si conferma un'eccellenza nel panorama scolastico regionale, onorando il nome della scienziata a cui è intitolato e portando orgoglio alla comunità di Barletta; Questo risultato sottolinea l'importanza di investire nella scuola come luogo di scoperta e crescita dei talenti.