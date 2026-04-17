Tre studenti barlettani brillano ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2026

Un successo straordinario quello ottenuto dagli studenti della classe 3 A dell'alla fase regionale dei. La competizione, patrocinata dall'ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali), ha visto tre giovani talenti della città della Disfida distinguersi tra più di 80 partecipanti provenienti da tutta la Puglia.Il risultato più eclatante porta la firma dello studenteclassificatosi al. Un traguardo che non solo premia la preparazione individuale e la passione per le scienze, ma che gli apre ufficialmente le porte della finale nazionale, prevista per il prossimo 8-9-10 Maggio a Modena.Il trionfo della scuola non si ferma però al gradino più alto del podio; altri due eccellenti studenti si sono classificati tra i vertici della graduatoria pugliese: un brillanteper l'alunnoe un solidoper l'alunno. Questi risultati confermano l'I.C. "Giovanni Paolo II -Rita Levi Montalcini" come un vero e proprio polo di eccellenza per l'orientamento scientifico sul territorio.La prova regionale, tenutasi ilscorso presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Bari, ha richiesto ai candidati di risolvere problemi scientifici attraverso il metodo sperimentale. Come sottolineato dalla loro, l'obiettivo non è solo vincere, ma promuovere quel pensiero critico e quella curiosità che sono alla base della ricerca scientifica. Dietro questi successi c'è il lavoro costante dei docenti che guidano i ragazzi in un percorso di approfondimento che va ben oltre il programma curricolare.A sottolineare il valore educativo della competizione anche la, Dirigente Scolastica e responsabile regionale dell'ANISN, che ha ribadito durante la gara del 26 Marzo l'obiettivo profondo di queste iniziative: «Lo scienziato è colui che non prende decisioni istintivamente ma che ragiona e riflette. È proprio questo approccio analitico e consapevole che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi attraverso i Giochi delle Scienze Sperimentali».Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dell'I.C. "Giovanni Paolo II – Rita Levi Montalcini", la: «Questi risultati sono la testimonianza tangibile dell'impegno dei nostri ragazzi e della qualità del percorso educativo che la nostra scuola persegue quotidianamente. Vedere i nostri studenti eccellere in una competizione così complessa ci riempie d'orgoglio e conferma l'importanza di valorizzare il talento scientifico fin dai banchi dell'infanzia».Con questo risultato, l'I.C. "Giovanni Paolo II – Rita Levi Montalcini" si conferma un'eccellenza nel panorama scolastico regionale, onorando il nome della scienziata a cui è intitolato e portando orgoglio alla comunità di Barletta; Questo risultato sottolinea l'importanza di investire nella scuola come luogo di scoperta e crescita dei talenti.