Giovanni Tesse protagonista ad Affari Tuoi: danza nella puntata speciale con Gianni Morandi e Jovanotti

Serata speciale su Affari Tuoi, che questa sera si è trasformata in un vero e proprio evento musicale in prima serata su Rai 1. Tra i momenti più apprezzati della puntata, la performance dei balleriniche hanno incantato il pubblico con un'esibizione sulle note del nuovo singolo di Jovanotti, all'apertura del pacco "Ballerina".La puntata di oggi ha visto protagonisti due concorrenti speciali: Jovanotti e Gianni Morandi. Ad affiancarli nel gioco dei pacchi le due figlie, Teresa Cherubini e Marianna Morandi e i componenti delle rispettive band, musicisti, stylist tecnici del suono, creando un'atmosfera unica tra spettacolo e intrattenimento.A rendere ancora più suggestivo il momento, la coreografia interpretata da Giovanni Tesse insieme a Martina Miliddi, ballerina del programma. Tutto questo sotto la conduzione di Stefano De Martino, padrone di casa del programma leader del prime time.Per Giovanni Tesse si tratta di un ulteriore tassello in una carriera in continua crescita. Il ballerino è infatti attualmente impegnato anche nel corpo di ballo di Canzonissima, in onda il sabato sera su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci.Una presenza scenica sempre più riconoscibile quella di Giovanni Tesse che conferma il suo talento nei grandi show televisivi italiani.Ma la presenza del talentuoso Giovanni non è stato l'unico riferimento a Barletta presente in trasmissione: due biglietti per il Jova Summer Party di Barletta, è stata la richiesta di Ketty, detentrice del pacco della Puglia, a Lorenzo e Morandi. Il premio sarà devoluto ad un'associazione contro la violenza sulle donne.