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Eventi

Giornata Internazionale della Danza 2026: il programma degli eventi

Gli appuntamenti di oggi e domani

Barletta - martedì 28 aprile 2026 Comunicato Stampa
Anche per l'edizione 2026 l'Amministrazione comunale di Barletta sostiene la Giornata Internazionale della Danza. Istituita nel 1982 dal Comitato Internazionale della Danza dell'International Theatre Institute (ITI) dell'UNESCO, la giornata del 29 aprile celebra globalmente la danza, nonché "il suo valore e la sua importanza come forma d'arte e come elemento fondamentale per la conoscenza e per la crescita degli uomini, delle donne e dei popoli".

Promossa a Barletta da Mauro de Candia e dalla sua Associazione Arte&BallettO dal 2014, negli anni ha visto la realizzazione di eventi curati e organizzati da diversi professionisti del settore coreutico cittadino.

"Barletta – osserva l'Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – si ripropone come vivace e intraprendente palcoscenico per la danza. Un appuntamento spettacolare, invidiabile sul piano organizzativo, che riscuoterà il meritato successo avvalendosi del talento e della creatività dei suoi numerosi protagonisti. Come istituzione siamo convinti dell'alto valore esponenziale dell'iniziativa che abbiamo sostenuto con entusiasmo, riconoscendo e apprezzando la professionalità e la dedizione al lavoro di Mauro de Candia".
Il programma della corrente edizione:


· 28 aprile – c/o alcuni negozi del centro cittadino (18.30 – 19.30) VETRINE IN MOVIMENTO. Incursioni coreografiche a cura delle scuole di danza: Il Palcoscenico, Teatro Danza. In collaborazione con Le vetrine dello shopping e i negozi: Mondadori, Daleno Kids, Ottica Spadaro, Antica Fioreria, Giorgia Gori, Depinto Kids, Prisma, Pedico, Barone, Flashclo, Ottica Lamusta, Euforia.
· Chiesa di S. Michele (19.00 – 20.00) CORPO IN ARMONIA. Danza, cura, benessere a cura di ANDOS e Arte&BallettO.

· 29 aprile, Istituti scolastici (10.00 – 13.00) LA DANZA ENTRA NELLE SCUOLE. A cura delle scuole di danza: Barlett(Art)Academy, LiberDanza, Oltredanza, Scarpette Rosse, Spazio Danza. In collaborazione con: 3° C.D. N. Fraggianni, 6° C.D. R. Girondi, 7° C.D. Giovanni Paolo II, I.C. M. D'Azeglio-G. De Nittis e I.C.S. G. Modugno-R. Moro.
· Ridotto Teatro Comunale G. Curci (16.30 – 17.30) CORPI CONNESSI. A cura di Rosellina Goffredo, in collaborazione ASL BT, UISP, Regione Puglia.
· Galleria Teatro Comunale G. Curci (17.30 – 19.30) IMMAGINI IN MOVIMENTO – 3^ edizione. A cura di Arte&BallettO, Centro Studi "Barletta in Rosa" A.P.S.
· Ingresso Teatro Comunale G. Curci (19.30 – 20.00) SBARRA OPEN AIR con Rosellina Goffredo. A cura di: Arte&BallettO, Puglia Culture – Circuito Teatrale.
· Teatro Comunale G. Curci (20.30 – 22.00) PRELUDI DI DANZA – 9^ edizione. Rassegna di danza aperta al territorio. A cura di: Arte&BallettO, Puglia Culture – Circuito Teatrale. Coordinamento artistico: ApuliaDanzaFestival. Con la partecipazione delle scuole: Arte in Movimento,

DanceLab, Étoile Dance Academy, Giselle, I Care Dance&Fitness, Invito alla Danza, Liceo coreutico L. Da Vinci, Medaglie d'oro, Teatro Danza, Wellness Academy.
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