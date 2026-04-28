Primo inanellamento dei fratini a Barletta: procede il prezioso lavoro di ricerca

Procede il prezioso lavoro di ricerca dellaa Barletta a favore del fratino, progetto che si inserisce nella campagna di monitoraggio 2026. Sono stati studiati i 3,5 Km del litorale barlettano, effettuando rilevamenti quasi quotidiani effettuati nel periodo che va dal 21 marzo 2025 al 21 luglio 2025 e che hanno permesso di individuare ben 20 nidi di fratino.Il 23 Aprile 2026 è stato possibile per la prima volta procedere all'inanellamento di tre adulti, procedura che consentirà di cominciare a monitorare le rotte migratorie e la demografia di questi animali. Il progetto è stato possibile grazie al lavoro di Mirko Galuppi, inanellatore abilitato ISPRA, Maria Cortellino, socia WEEK, e di Giovanni Lamacchia, presidente WEEK NETWORK ETS- Puglia.Il lavoro della Rete WEEK Puglia non si limita alla raccolta dati: accanto alla ricerca scientifica, prosegue anche l'attività di, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull'importanza di rispettare le aree di nidificazione.