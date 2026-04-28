Primo inanellamento dei fratini
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Attualità

Primo inanellamento dei fratini a Barletta: procede il prezioso lavoro di ricerca

La Rete WEEK Puglia potrà monitorare le rotte migratorie

Barletta - martedì 28 aprile 2026
Procede il prezioso lavoro di ricerca della Rete WEEK Puglia a Barletta a favore del fratino, progetto che si inserisce nella campagna di monitoraggio 2026. Sono stati studiati i 3,5 Km del litorale barlettano, effettuando rilevamenti quasi quotidiani effettuati nel periodo che va dal 21 marzo 2025 al 21 luglio 2025 e che hanno permesso di individuare ben 20 nidi di fratino.

Il 23 Aprile 2026 è stato possibile per la prima volta procedere all'inanellamento di tre adulti, procedura che consentirà di cominciare a monitorare le rotte migratorie e la demografia di questi animali. Il progetto è stato possibile grazie al lavoro di Mirko Galuppi, inanellatore abilitato ISPRA, Maria Cortellino, socia WEEK, e di Giovanni Lamacchia, presidente WEEK NETWORK ETS- Puglia.

Il lavoro della Rete WEEK Puglia non si limita alla raccolta dati: accanto alla ricerca scientifica, prosegue anche l'attività di informazione e tutela, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sull'importanza di rispettare le aree di nidificazione.
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