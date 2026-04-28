Attualità
Salute e prevenzione nei luoghi di lavoro: a Barletta l'incontro "Sicurezza in scena"
Appuntamento questo pomeriggio alle ore 15:30 al castello Svevo
Barletta - martedì 28 aprile 2026 Comunicato Stampa
In occasione della Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, il Lions Club Barletta Host ETS promuove un importante momento di riflessione e confronto sul tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'evento, dal titolo "Sicurezza in scena", si terrà il 28 aprile 2026, dalle ore 15.30, presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta.
L'iniziativa è coorganizzata con il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori BAT e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Barletta e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Inoltre, l'evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale da entrambi gli Ordini, a conferma della rilevanza istituzionale e formativa dei contenuti proposti.
A moderare l'incontro sarà l'avv. Francesca Rizzi, consigliere del COA di Trani.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali Mino Cannito, Sindaco della città di Barletta, Francesco Logrieco, Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani, Andrea Roselli, Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori BAT, e Giuseppe Marinelli, Presidente del Lions Club Barletta Host ETS.
Seguiranno interventi di alto profilo: Rossella Attimonelli, dirigente medico INAIL, illustrerà dati e trend sugli infortuni in Italia, con un focus su Puglia e BAT;Alberto Lauria del Politecnico di Torino approfondirà il tema della sicurezza come indicatore di progresso nei cantieri; il dott. Vincenzo Maria Bafundi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, offrirà una riflessione sulle responsabilità legate agli infortuni sul lavoro; infine, la dott.ssa Ada Arsa, direttrice f.f. SPESAL ASL FG, parlerà dell'equilibrio tra prevenzione, sicurezza e qualità della vita.
L'evento si propone come un'occasione di sensibilizzazione e approfondimento multidisciplinare, con l'obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza sempre più diffusa e consapevole.
L'iniziativa è coorganizzata con il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori BAT e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Barletta e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Inoltre, l'evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale da entrambi gli Ordini, a conferma della rilevanza istituzionale e formativa dei contenuti proposti.
A moderare l'incontro sarà l'avv. Francesca Rizzi, consigliere del COA di Trani.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali Mino Cannito, Sindaco della città di Barletta, Francesco Logrieco, Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani, Andrea Roselli, Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori BAT, e Giuseppe Marinelli, Presidente del Lions Club Barletta Host ETS.
Seguiranno interventi di alto profilo: Rossella Attimonelli, dirigente medico INAIL, illustrerà dati e trend sugli infortuni in Italia, con un focus su Puglia e BAT;Alberto Lauria del Politecnico di Torino approfondirà il tema della sicurezza come indicatore di progresso nei cantieri; il dott. Vincenzo Maria Bafundi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, offrirà una riflessione sulle responsabilità legate agli infortuni sul lavoro; infine, la dott.ssa Ada Arsa, direttrice f.f. SPESAL ASL FG, parlerà dell'equilibrio tra prevenzione, sicurezza e qualità della vita.
L'evento si propone come un'occasione di sensibilizzazione e approfondimento multidisciplinare, con l'obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza sempre più diffusa e consapevole.