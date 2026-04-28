Salute e prevenzione nei luoghi di lavoro: a Barletta l'incontro "Sicurezza in scena"

In occasione della Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, il Lions Club Barletta Host ETS promuove un importante momento di riflessione e confronto sul tema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'evento, dal titolo "Sicurezza in scena", si terrà il 28 aprile 2026, dalle ore 15.30, presso la Sala Rossa del Castello Svevo di Barletta.L'iniziativa è coorganizzata con il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori BAT e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Barletta e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Inoltre, l'evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale da entrambi gli Ordini, a conferma della rilevanza istituzionale e formativa dei contenuti proposti.A moderare l'incontro sarà l'avv. Francesca Rizzi, consigliere del COA di Trani.Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali Mino Cannito, Sindaco della città di Barletta, Francesco Logrieco, Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Trani, Andrea Roselli, Presidente dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori BAT, e Giuseppe Marinelli, Presidente del Lions Club Barletta Host ETS.Seguiranno interventi di alto profilo: Rossella Attimonelli, dirigente medico INAIL, illustrerà dati e trend sugli infortuni in Italia, con un focus su Puglia e BAT;Alberto Lauria del Politecnico di Torino approfondirà il tema della sicurezza come indicatore di progresso nei cantieri; il dott. Vincenzo Maria Bafundi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, offrirà una riflessione sulle responsabilità legate agli infortuni sul lavoro; infine, la dott.ssa Ada Arsa, direttrice f.f. SPESAL ASL FG, parlerà dell'equilibrio tra prevenzione, sicurezza e qualità della vita.L'evento si propone come un'occasione di sensibilizzazione e approfondimento multidisciplinare, con l'obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza sempre più diffusa e consapevole.