Porto di Barletta, arriva la Star Clipper: debutta il turismo crocieristico di lusso

Una nuova pagina si apre nella storia del porto di Barletta. Nella mattinata di oggi ha fatto il suo ingresso nelle acque antistanti la città la Star Clipper, elegante veliero da crociera della compagnia Star Clippers, inaugurando di fatto un nuovo segmento di traffico per lo scalo cittadino: quello delle crociere di fascia alta.L'arrivo della nave rappresenta un passaggio significativo per il porto barlettano che, accanto alla consolidata vocazione commerciale e industriale, si affaccia ora al mercato del turismo crocieristico di qualità. Un obiettivo perseguito negli anni dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale attraverso attività di promozione internazionale e interventi di ammodernamento delle infrastrutture.A bordo della Star Clipper sono giunti 150 crocieristi, accolti presso il terminal Themis dagli operatori della Pro Loco Unpli Puglia APS, gestore degli infopoint turistici dei porti del sistema adriatico meridionale. Per dare il benvenuto agli ospiti è stato organizzato anche un momento di intrattenimento musicale con un complesso bandistico locale.La nave è rimasta ancorata in rada e non direttamente in porto per consentire ai passeggeri di usufruire delle attività e degli sport acquatici previsti dal programma di viaggio.Per favorire la visita della città, l'Amministrazione comunale ha predisposto un servizio di navette verso i principali luoghi di interesse culturale e turistico, a partire da Palazzo della Marra, sede della Pinacoteca dedicata a Giuseppe De Nittis, fino agli altri siti storici del territorio.Nel pomeriggio la Star Clipper ripartirà alla volta di Rovinj, in Croazia, ma il legame con Barletta è già destinato a rinnovarsi: il veliero farà infatti nuovamente scalo in città il prossimo 26 luglio.«L'arrivo della Star Clipper rappresenta molto più di un semplice approdo: è il risultato tangibile di un lavoro lungo e complesso che l'Autorità di Sistema Portuale porta avanti da anni per ampliare le prospettive di sviluppo del porto di Barletta e inserirlo stabilmente nelle rotte del turismo crocieristico di qualità», ha dichiarato il presidente dell'AdSPMAM, Francesco Mastro.Mastro ha sottolineato come la strategia perseguita abbia puntato sia sulla promozione della città nelle principali fiere internazionali del settore, sia sul potenziamento delle infrastrutture portuali. Tra gli interventi più rilevanti figurano il dragaggio dei fondali, già completato, che consente l'accesso a navi di nuova generazione, e i lavori di prolungamento dei moli finalizzati ad aumentare la sicurezza degli ormeggi.«Questo primo approdo segna una pagina nuova nella storia del porto di Barletta – ha concluso il presidente – una rotta che abbiamo tracciato con determinazione e che oggi inizia a prendere forma, proiettando lo scalo verso un nuovo e promettente segmento di traffico».La Star Clipper è uno dei velieri da crociera più noti al mondo. Ispirata ai grandi clipper dell'Ottocento, unisce il fascino della navigazione tradizionale alle moderne tecnologie di bordo. Grazie alle sue dimensioni contenute può raggiungere porti generalmente esclusi dagli itinerari delle grandi navi da crociera, proponendo un modello di viaggio più sostenibile e orientato all'esperienza autentica dei territori visitati.