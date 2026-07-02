Porto di Barletta. <span>Foto Ida Vinella</span>
Porto di Barletta. Foto Ida Vinella
Politica

Delocalizzazione serbatoi ex IP nel porto di Barletta, da lunedì 6 luglio via ai lavori

L'annuncio del senatore di Forza Italia Dario Damiani

Barletta - giovedì 2 luglio 2026 15.57 Comunicato Stampa
Avranno inizio il prossimo lunedì 6 luglio, all'interno del porto di Barletta, i lavori preparatori del cantiere per l'intervento di delocalizzazione dei serbatoi di idrocarburi dall'area data in concessione dall'Adspmam alla ex IP, quindi dalla banchina 3, radice del molo, verso la testata del molo di tramontana. Lo annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, che precisa ulteriori dettagli: "Si parte con lo sbancamento e la demolizione dei vecchi manufatti esistenti, lavori che verranno avviati ai primi di luglio e proseguiranno sino a fine agosto. Successivamente, da metà ottobre 2026, si procederà con l'affidamento dei nuovi lavori per l'avvio del vero e proprio cantiere. Si realizza così un altro importante impegno da me assunto col nostro territorio, perseguito fin dal 2022 con la convocazione di un tavolo istituzionale con tutti gli enti coinvolti. Un intervento atteso da tanti anni, per un importo di circa 10 milioni di euro a totale carico della ex IP che ringrazio per aver confermato la disponibilità a un simile investimento nella nostra città, e che contribuirà notevolmente alla messa in sicurezza dell'area e di un porto, quello di Barletta, sempre più strategico per la Puglia e per il Sud".
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