Porti di Barletta e Manfredonia: avviata la gara europea per il servizio di rimorchio

Con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stata formalmente avviata la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Barletta e Manfredonia. La procedura, curata dalle Capitanerie di Porto di Barletta e Manfredonia, con il coordinamento della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica, consentirà di individuare il concessionario cui affidare un servizio essenziale per la sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali, assicurando continuità operativa e adeguati standard di efficienza nei due scali.L'avvio della gara rappresenta il punto di arrivo di un articolato percorso istruttorio, sviluppato in conformità alle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha visto il coinvolgimento di enti e degli stakeholders interessati, con l'obiettivo di definire un modello organizzativo capace di rispondere alle esigenze operative dei due sorgitori interessati, promuovendo un'organizzazione del servizio improntata a criteri di efficienza, sostenibilità e razionalizzazione delle risorse. In tale ottica è stata prevista una concessione unica, della durata di quindici anni, articolata in una logica di sistema, che riunisce i porti di Barletta e Manfredonia in un unico ambito operativo.Tale soluzione consentirà di ottimizzare l'impiego dei mezzi e delle risorse disponibili, favorendo una gestione più flessibile del servizio e garantendo, al tempo stesso, il mantenimento degli standard di sicurezza richiesti in entrambi gli scali.La procedura in corso costituisce altresì un passaggio significativo per gli scali di Barletta e Manfredonia, consentendo l'affidamento di un servizio di rimorchio atteso ormai da diversi anni da entrambe le realtà portuali, offrendo un modello organizzativo in grado di rispondere all'evoluzione dei traffici marittimi e alle esigenze operative di un sistema portuale in espansione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.