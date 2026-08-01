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Porti di Barletta e Manfredonia: avviata la gara europea per il servizio di rimorchio

E' prevista una concessione unica della durata di quindici anni

Barletta - sabato 1 agosto 2026 Comunicato Stampa
Con la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stata formalmente avviata la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Barletta e Manfredonia. La procedura, curata dalle Capitanerie di Porto di Barletta e Manfredonia, con il coordinamento della Direzione Marittima della Puglia e della Basilicata Jonica, consentirà di individuare il concessionario cui affidare un servizio essenziale per la sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali, assicurando continuità operativa e adeguati standard di efficienza nei due scali.

L'avvio della gara rappresenta il punto di arrivo di un articolato percorso istruttorio, sviluppato in conformità alle linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha visto il coinvolgimento di enti e degli stakeholders interessati, con l'obiettivo di definire un modello organizzativo capace di rispondere alle esigenze operative dei due sorgitori interessati, promuovendo un'organizzazione del servizio improntata a criteri di efficienza, sostenibilità e razionalizzazione delle risorse. In tale ottica è stata prevista una concessione unica, della durata di quindici anni, articolata in una logica di sistema, che riunisce i porti di Barletta e Manfredonia in un unico ambito operativo.

Tale soluzione consentirà di ottimizzare l'impiego dei mezzi e delle risorse disponibili, favorendo una gestione più flessibile del servizio e garantendo, al tempo stesso, il mantenimento degli standard di sicurezza richiesti in entrambi gli scali.

La procedura in corso costituisce altresì un passaggio significativo per gli scali di Barletta e Manfredonia, consentendo l'affidamento di un servizio di rimorchio atteso ormai da diversi anni da entrambe le realtà portuali, offrendo un modello organizzativo in grado di rispondere all'evoluzione dei traffici marittimi e alle esigenze operative di un sistema portuale in espansione. Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 30 settembre 2026, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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