Politica
Canale H, opera ancora fermo al palo. La denuncia della lista Emiliano sindaco di Puglia
La nota di Gennaro Rociola e Antonello Damato
Barletta - venerdì 12 giugno 2026 1.41 Comunicato Stampa
«A distanza di quasi due anni dalle promesse di una imminente conclusione, la situazione del canale H a Barletta resta del tutto invariata.
Nonostante l'opera pubblica fosse stata indicata come prossima alla consegna, ad oggi nessun passo in avanti è stato compiuto». Così il segretario cittadino e il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.
«L'infrastruttura è ancora ferma, priva di interventi concreti che possano sanare lo stallo attuale. L'impianto, progettato per evitare il riversamento di scarichi e detriti non trattati direttamente in mare, non è mai entrato in funzione.
Questa prolungata immobilità smentisce di fatto i cronoprogrammi annunciati in passato, lasciando il territorio privo di una difesa strutturale strategica contro i rischi di inquinamento costiero durante le piogge.
La mancata attivazione dell'opera solleva forti preoccupazioni sulla gestione dei tempi di realizzazione delle infrastrutture pubbliche cittadine.
Il cantiere rimane un'incompiuta, contornato da sterpaglie e rifiuti, che fanno da cornice turistica (manca la banda musicale), mentre i solleciti emersi e discussi in sede di commissione consiliare non hanno finora prodotto la svolta necessaria a sbloccare l'iter di messa in esercizio dell'impianto».
Nonostante l'opera pubblica fosse stata indicata come prossima alla consegna, ad oggi nessun passo in avanti è stato compiuto». Così il segretario cittadino e il capogruppo della lista Emiliano sindaco di Puglia, Gennaro Rociola e Antonello Damato.
«L'infrastruttura è ancora ferma, priva di interventi concreti che possano sanare lo stallo attuale. L'impianto, progettato per evitare il riversamento di scarichi e detriti non trattati direttamente in mare, non è mai entrato in funzione.
Questa prolungata immobilità smentisce di fatto i cronoprogrammi annunciati in passato, lasciando il territorio privo di una difesa strutturale strategica contro i rischi di inquinamento costiero durante le piogge.
La mancata attivazione dell'opera solleva forti preoccupazioni sulla gestione dei tempi di realizzazione delle infrastrutture pubbliche cittadine.
Il cantiere rimane un'incompiuta, contornato da sterpaglie e rifiuti, che fanno da cornice turistica (manca la banda musicale), mentre i solleciti emersi e discussi in sede di commissione consiliare non hanno finora prodotto la svolta necessaria a sbloccare l'iter di messa in esercizio dell'impianto».