Prevenzione e sicurezza al lavoro, se ne parla lunedì a Barletta

Lunedì 21 luglio, a partire dalle ore 10.30, presso la sala rossa del Polo universitario di Barletta, sarà presentato il Piano "Coltiviamo l'agricoltura in sicurezza" a cura dell'UOC Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Asl Bt, diretta dalla f.f. dott.ssa Maria Giovanna Miccoli.L'Asl Bt, infatti, nel rispetto degli indirizzi operativi dettati dalla Regione Puglia con il Piano Regionale della Prevenzione 2021-202, ha predisposto una serie di attività informative con l'obiettivo di ridurre i fattori di rischio legati all'uso dei trattori agricoli e delle attrezzature ad esso collegate, attraverso una serie di azioni formative e di assistenza alle aziende agricole, nonché di specifiche attività di controllo e vigilanza, coinvolgendo lo sforzo propositivo di ciascuna figura coinvolta nella sicurezza.L'analisi del fenomeno infortunistico in agricoltura evidenzia come il comparto rappresenti uno dei settori a maggior rischio, nel quale l'utilizzo dei trattori, delle macchine operatrici e degli utensili assume un ruolo determinante. È necessario, pertanto, un cambio culturale capace di ridurre l'andamento infortunistico in questo comparto, così da incidere in maniera decisiva nelle azioni di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori addetti.Dopo una prima fase informativa e di raccolta dati da parte delle Aziende coinvolte, ed a seguito di una scheda di autovalutazione, sarà effettuata una campagna di vigilanza orientata prioritariamente verso coloro i quali non avranno provveduto all'invio all'Asl Bt della scheda di autovalutazione entro il 30 luglio 2025.