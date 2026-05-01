Barletta rinnova la sua devozione nel nome di Maria Santissima dello Sterpeto e di San Ruggiero Vescovo

Come da lunga e consolidata tradizione, Barletta ha rinnovato il suo voto di preghiera e devozione alla Vergine Santissima dello Sterpeto, con l'arrivo in città della sacra icona, dopo un percorso partito dal Santuario di Maria SS dello Sterpeto, e seguito, prima dell'entrata in città, dalle tradizionali soste presso la Cementeria di Barletta e lo stabilimento Timac alla presenza di tutte le autorità civili e religiose della città di Barletta, alle quali in precedenza si è aggiunta un'ulteriore sosta presso la caserma dei Vigili del Fuoco.

Poco dopo, una volta giunta in città l'icona della Vergine Santissima dello Sterpeto, e il busto reliquiario di San Ruggiero Vescovo di Canne, eccezionalmente giunto quest'anno in Piazza XIII Febbraio 1503, in occasione del 750esimo anniversario della traslazione dei resti del Santo da Canne a Barletta.

Successivamente si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo della Diocesi Trani-Barletta-Bisceglie Monsignor Leonardo D'Ascenso, il quale, durante l'omelia, si è particolarmente soffermato sulle problematiche di un mondo attuale caratterizzato da troppe guerre, oltre che naturalmente alle tematiche del lavoro in occasione della festività del 1 maggio.

Una volta terminata la funzione religiosa, la processione ha ripreso il suo cammino tra le principali vie cittadine, per poi portare a compimento il suo tradizionale percorso verso la Concattedrale di Santa Maria Maggiore, dove per tutto il mese di maggio saranno presenti l'icona della Madonna dello Sterpeto, e il busto di San Ruggiero, simboli senza tempo di devozione, preghiera e tradizione della città di Barletta.

Con l'odierna suggestiva processione e liturgia eucaristica, prende così il via il mese mariano, che durerà per tutto maggio con numerose messe giornaliere in Cattedrale e non solo, che si terranno dalle prime ore del mattino, sino a sera.