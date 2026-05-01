Icona Madonna dello Sterpeto. <span>Foto Cosimo Campanella</span>
Icona Madonna dello Sterpeto. Foto Cosimo Campanella
Religioni

Barletta rinnova la sua devozione nel nome di Maria Santissima dello Sterpeto e di San Ruggiero Vescovo

Al via da domani mattina il mese mariano, con la presenza in Cattedrale dell'icona della Vergine Santissima dello Sterpeto e del busto reliquiario di San Ruggiero

Barletta - venerdì 1 maggio 2026 20.55
Come da lunga e consolidata tradizione, Barletta ha rinnovato il suo voto di preghiera e devozione alla Vergine Santissima dello Sterpeto, con l'arrivo in città della sacra icona, dopo un percorso partito dal Santuario di Maria SS dello Sterpeto, e seguito, prima dell'entrata in città, dalle tradizionali soste presso la Cementeria di Barletta e lo stabilimento Timac alla presenza di tutte le autorità civili e religiose della città di Barletta, alle quali in precedenza si è aggiunta un'ulteriore sosta presso la caserma dei Vigili del Fuoco.

Poco dopo, una volta giunta in città l'icona della Vergine Santissima dello Sterpeto, e il busto reliquiario di San Ruggiero Vescovo di Canne, eccezionalmente giunto quest'anno in Piazza XIII Febbraio 1503, in occasione del 750esimo anniversario della traslazione dei resti del Santo da Canne a Barletta.

Successivamente si è svolta la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo della Diocesi Trani-Barletta-Bisceglie Monsignor Leonardo D'Ascenso, il quale, durante l'omelia, si è particolarmente soffermato sulle problematiche di un mondo attuale caratterizzato da troppe guerre, oltre che naturalmente alle tematiche del lavoro in occasione della festività del 1 maggio.

Una volta terminata la funzione religiosa, la processione ha ripreso il suo cammino tra le principali vie cittadine, per poi portare a compimento il suo tradizionale percorso verso la Concattedrale di Santa Maria Maggiore, dove per tutto il mese di maggio saranno presenti l'icona della Madonna dello Sterpeto, e il busto di San Ruggiero, simboli senza tempo di devozione, preghiera e tradizione della città di Barletta.

Con l'odierna suggestiva processione e liturgia eucaristica, prende così il via il mese mariano, che durerà per tutto maggio con numerose messe giornaliere in Cattedrale e non solo, che si terranno dalle prime ore del mattino, sino a sera.
53 fotoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello Sterpeto
Inizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello SterpetoInizia il Mese Mariano: Barletta abbraccia la Madonna dello Sterpeto
  • Concattedrale
  • San Ruggiero
  • Maria Santissima dello Sterpeto
  • Cattedrale
Altri contenuti a tema
Oggi la presentazione ufficiale del programma del 750° anniversario della Traslazione di San Ruggero Attualità Oggi la presentazione ufficiale del programma del 750° anniversario della Traslazione di San Ruggero Si svolgerà alle ore 10 al Laboratorio culturale del Monastero San Ruggero
La celebrazione di San Ruggero riscalda il centro storico La celebrazione di San Ruggero riscalda il centro storico Nel 2026 il centenario del Vescovo di Barletta
L'arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo indice "l'anno rogeriano" L'arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo indice "l'anno rogeriano" Ricorre quest'anno il IX centenario della morte di San Ruggiero
Speranza dopo le ferite e i colpi Speranza dopo le ferite e i colpi Auguri di rinascita alla Città nella Festa del nostro Santo Patrono
Barletta celebra Maria Santissima Assunta in Cielo Barletta celebra Maria Santissima Assunta in Cielo Oggi alle 20.30 la processione dalla Cattedrale
Si chiude il Mese Mariano, l'ordinanza per il traffico nella giornata del 2 giugno La città Si chiude il Mese Mariano, l'ordinanza per il traffico nella giornata del 2 giugno Il percorso della processione da Barletta sino al Santuario
A Barletta la benedizione dei fanciulli: un gesto di speranza ai piedi della Vergine Maria A Barletta la benedizione dei fanciulli: un gesto di speranza ai piedi della Vergine Maria Domenica 1 giugno, nella Basilica Concattedrale di Santa Maria Maggiore, ci sarà la benedizione per bambini e ragazzi
“Il Diario di Maria”: parole e musica per chiudere il Mese di Maggio nel cuore di Barletta “Il Diario di Maria”: parole e musica per chiudere il Mese di Maggio nel cuore di Barletta Un concerto meditativo che unirà arte, fede e riflessione
Festa dei lavoratori, il messaggio del Sindaco Cannito
1 maggio 2026 Festa dei lavoratori, il messaggio del Sindaco Cannito
Il Partito Democratico di Barletta elegge il nuovo segretario
1 maggio 2026 Il Partito Democratico di Barletta elegge il nuovo segretario
Al via il nuovo Servizio di Pronto Intervento Sociale
1 maggio 2026 Al via il nuovo Servizio di Pronto Intervento Sociale
Undici anni senza Serie C (settima parte): Marco Arturo Romano e la pronta risalita in D
1 maggio 2026 Undici anni senza Serie C (settima parte): Marco Arturo Romano e la pronta risalita in D
Consiglio comunale convocato il 5 e 6 maggio: in aula dimissioni, bilanci e grande progetto ferroviario
1 maggio 2026 Consiglio comunale convocato il 5 e 6 maggio: in aula dimissioni, bilanci e grande progetto ferroviario
Al Parco degli Ulivi di Barletta torna “Tende Incantate: storie per il pianeta”
1 maggio 2026 Al Parco degli Ulivi di Barletta torna “Tende Incantate: storie per il pianeta”
Chiusura varchi dei giardini del Castello: "Aperto solo quello principale, difficoltà per anziani e cittadini con difficoltà motorie "
30 aprile 2026 Chiusura varchi dei giardini del Castello: "Aperto solo quello principale, difficoltà per anziani e cittadini con difficoltà motorie"
Il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta raggiunge importanti riconoscimenti istituzionali
30 aprile 2026 Il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta raggiunge importanti riconoscimenti istituzionali
Undici anni senza Serie C (sesta parte): da una rivoluzione mancata a un'incredibile retrocessione
30 aprile 2026 Undici anni senza Serie C (sesta parte): da una rivoluzione mancata a un'incredibile retrocessione
Cerimonia del XXVII Premio Letterario “Massimo D’Azeglio”
30 aprile 2026 Cerimonia del XXVII Premio Letterario “Massimo D’Azeglio”
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.