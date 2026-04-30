Il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta raggiunge importanti riconoscimenti istituzionali
Il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta raggiunge importanti riconoscimenti istituzionali
La città

Il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta raggiunge importanti riconoscimenti istituzionali

Abilitazione delle Guardie Ecologiche Volontarie e ingresso nella Protezione Civile regionale

Barletta - giovedì 30 aprile 2026 10.23 Comunicato Stampa
Il Nucleo Guardia Ambientale Sezione di Barletta ODV, annuncia con particolare soddisfazione il raggiungimento di rilevanti traguardi istituzionali, frutto di un percorso fondato su impegno costante, formazione qualificata e presenza attiva sul territorio.

In tale contesto, si comunica l'ottenimento dei decreti per l'abilitazione delle Guardie Provinciali G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) entrando a far parte del Raggruppamento Provinciale, riconoscimento che certifica ufficialmente la preparazione, la competenza e l'idoneità operativa dei volontari impegnati quotidianamente nella tutela ambientale e nel rispetto della normativa vigente.

A ciò si aggiunge l'inserimento nel Dipartimento Protezione Civile Regione Puglia, ulteriore attestazione del valore organizzativo e della credibilità acquisita dal Nucleo, che ne rafforza il ruolo quale presidio qualificato a supporto della collettività e delle istituzioni.

Questi importanti risultati rappresentano non soltanto un punto di arrivo, ma soprattutto una solida base di partenza per un'azione sempre più incisiva nella salvaguardia della intera provincia di Barletta Andria Trani, nella prevenzione dei rischi ambientali e nella promozione della cultura della legalità e del rispetto dell'ambiente.

Il Nucleo Guardia Ambientale Sezione di Barletta ODV si pone oggi come una realtà strutturata, competente e pronta a contribuire in maniera sinergica alle esigenze del territorio. In tale prospettiva, appare auspicabile che tutte le componenti istituzionali e amministrative locali sappiano cogliere appieno il valore di questo percorso, riconoscendo e valorizzando le potenzialità operative e collaborative offerte da una presenza così qualificata.

Rafforzare il dialogo e la cooperazione tra enti e realtà operative rappresenta, infatti, un'opportunità concreta per elevare ulteriormente i livelli di tutela ambientale e di sicurezza, nell'interesse esclusivo della comunità.

Il Nucleo continuerà ad operare con senso di responsabilità, spirito di servizio e piena disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale.
  • Nucleo Guardie Ambientali
Altri contenuti a tema
Guardie Ecologiche Volontarie, nuove energie per la tutela del territorio Associazioni Guardie Ecologiche Volontarie, nuove energie per la tutela del territorio il Nucleo Guardia Ambientale BAT protagonista con le sezioni di Bisceglie e Barletta
Nucleo Guardia Ambientale Barletta: «Serve maggiore rispetto per il Molo di Levante» Associazioni Nucleo Guardia Ambientale Barletta: «Serve maggiore rispetto per il Molo di Levante» La riflessione del Nucleo Guardia Ambientale di Barletta
Attestato di benemerenza per il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta Associazioni Attestato di benemerenza per il Nucleo Guardia Ambientale di Barletta Premio ricevuto ad Ostuni
Sport e sostenibilità, il Nucleo Guardia Ambientale accompagna la Volkswagen Barletta Half Marathon Associazioni Sport e sostenibilità, il Nucleo Guardia Ambientale accompagna la Volkswagen Barletta Half Marathon Volontari in azione durante la manifestazione sportiva di ieri
Associazioni 25 aprile, Barletta tra i luoghi eroici della Resistenza Interviene Vincenzo Rizzi, presidente della sezione barlettana del Nucleo Guardia Ambientale
Fuga di gas in via Canne, la nota del Nucleo Guardia Ambientale Associazioni Fuga di gas in via Canne, la nota del Nucleo Guardia Ambientale Il presidente Vincenzo Rizzi: «Esprimiamo gratitudine alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco»
Nasce la sezione cittadina del Nucleo guardie ambientali Associazioni Nasce la sezione cittadina del Nucleo guardie ambientali I volontari sono guidati dal presidente Vincenzo Rizzi
Undici anni senza Serie C (sesta parte): da una rivoluzione mancata a un'incredibile retrocessione
30 aprile 2026 Undici anni senza Serie C (sesta parte): da una rivoluzione mancata a un'incredibile retrocessione
Cerimonia del XXVII Premio Letterario “Massimo D’Azeglio”
30 aprile 2026 Cerimonia del XXVII Premio Letterario “Massimo D’Azeglio”
Giornata mondiale del jazz: la Casardi Big Band sul palco del Palazzo della Musica
30 aprile 2026 Giornata mondiale del jazz: la Casardi Big Band sul palco del Palazzo della Musica
Incuria in piazza Federico II di Svevia, Basile: "Barletta non deve essere ostaggio del degrado "
29 aprile 2026 Incuria in piazza Federico II di Svevia, Basile: "Barletta non deve essere ostaggio del degrado"
Centro per minori chiuso, il Pd: «L’amministrazione intervenga»
29 aprile 2026 Centro per minori chiuso, il Pd: «L’amministrazione intervenga»
Cantieri in corso a Barletta: tutte le ultime disposizioni per il traffico
29 aprile 2026 Cantieri in corso a Barletta: tutte le ultime disposizioni per il traffico
Barletta al lavoro per la Lega Pro: "Avviate le attività per l'iscrizione "
29 aprile 2026 Barletta al lavoro per la Lega Pro: "Avviate le attività per l'iscrizione"
Servizio di “Mi manda Rai 3” su attività ricettiva di Barletta: la posizione del Comune
29 aprile 2026 Servizio di “Mi manda Rai 3” su attività ricettiva di Barletta: la posizione del Comune
Centro Minori, Vito Tupputi: «Serve una soluzione immediata, il Comune ha raccolto l’appello delle famiglie»
29 aprile 2026 Centro Minori, Vito Tupputi: «Serve una soluzione immediata, il Comune ha raccolto l’appello delle famiglie»
Il sindaco di Barletta incontra gli alunni della scuola "Fraggianni "
29 aprile 2026 Il sindaco di Barletta incontra gli alunni della scuola "Fraggianni"
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.