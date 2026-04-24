Barletta, Lega Pro al Puttilli: l'esito del sopralluogo tecnico

Si è svolto pochi minuti fa, intorno alle 14, il sopralluogo dellapresso lo stadio Cosimo Puttilli. Dopo la promozione delin, una delegazione federale ha incontrato l'amministrazione comunale e i rappresentanti del club biancorosso per fare il punto sugli adeguamenti necessari alla disputa del prossimo campionato in terza serie nazionale.Il briefing in via Vittorio Veneto arriva dopo quello di Sport e Salute lo scorso lunedì. Quello di venerdì pomeriggio, però, risulta determinante ai fini dei requisiti obbligatori per presentare l'iscrizione alla Serie C 26/27, passaggio da espletare entro il 16 giugno.Come emerso dalle parole del presidente del Barletta Marco Arturoe del sindaco Cosimo, sarà fondamentale il potenziamento delle torri faro già esistenti. L'illuminazione rappresenta un criterio decisivo che dovrà essere rispettato entro i termini per l'iscrizione, mentre l'installazione dei tornelli è obbligatoria solo per il superamento della capienza di 7499 posti fino agli 11mila che, in maniera congiunta, si pongono come obiettivo amministrazione comunale e club biancorosso.L'ampliamento della capienza, in ogni caso, non risulta tra i requisiti fondanti a stretto giro, mentre bisognerà fare le opportune valutazioni sugli altri interventi. Latrasmetterà al Barletta Calcio un dossier che includerà tutte le migliorie considerate obbligatorie per presentare l'iscrizione, dopodiché si procederà alla realizzazione degli interventi strutturali di concerto con l'amministrazione comunale. Il campionato è ancora in corso, nonostante il traguardo già raggiunto domenica 19 aprile, ma lo sguardo è già rivolto al futuro.