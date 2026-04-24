Stadio Puttilli Barletta
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Barletta, Lega Pro al Puttilli: l'esito del sopralluogo tecnico

Il potenziamento delle torri faro tra i requisiti necessari per l'iscrizione entro il 16 giugno

Barletta - venerdì 24 aprile 2026 16.18
Si è svolto pochi minuti fa, intorno alle 14, il sopralluogo della Lega Pro presso lo stadio Cosimo Puttilli. Dopo la promozione del Barletta in Serie C, una delegazione federale ha incontrato l'amministrazione comunale e i rappresentanti del club biancorosso per fare il punto sugli adeguamenti necessari alla disputa del prossimo campionato in terza serie nazionale.

Il briefing in via Vittorio Veneto arriva dopo quello di Sport e Salute lo scorso lunedì. Quello di venerdì pomeriggio, però, risulta determinante ai fini dei requisiti obbligatori per presentare l'iscrizione alla Serie C 26/27, passaggio da espletare entro il 16 giugno.

Come emerso dalle parole del presidente del Barletta Marco Arturo Romano e del sindaco Cosimo Cannito, sarà fondamentale il potenziamento delle torri faro già esistenti. L'illuminazione rappresenta un criterio decisivo che dovrà essere rispettato entro i termini per l'iscrizione, mentre l'installazione dei tornelli è obbligatoria solo per il superamento della capienza di 7499 posti fino agli 11mila che, in maniera congiunta, si pongono come obiettivo amministrazione comunale e club biancorosso.

L'ampliamento della capienza, in ogni caso, non risulta tra i requisiti fondanti a stretto giro, mentre bisognerà fare le opportune valutazioni sugli altri interventi. La Lega Pro trasmetterà al Barletta Calcio un dossier che includerà tutte le migliorie considerate obbligatorie per presentare l'iscrizione, dopodiché si procederà alla realizzazione degli interventi strutturali di concerto con l'amministrazione comunale. Il campionato è ancora in corso, nonostante il traguardo già raggiunto domenica 19 aprile, ma lo sguardo è già rivolto al futuro.

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