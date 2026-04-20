Barletta in Serie C, primo sopralluogo per gli adeguamenti del Puttilli

Dopo la festa che ha portato in strada e allo stadio migliaia di tifosi, l'attenzione si sposta rapidamente suglidello stadio Cosimo Puttilli. Iltorna in Serie C dopo 11 anni di categorie dilettantistiche e l'amministrazione comunale dovrà accelerare i tempi per rendere l'impianto di via Vittorio Veneto funzionale al ritorno tra i professionisti.Lunedì mattina, il sindaco Cosimoe una delegazione del Comune di Barletta hanno incontrato l'ing. Marco, in rappresentanza di, per fare il punto sui requisiti strutturali necessari per la terza serie nazionale e su quanto lo stadio dovrà essere modificato rispetto alla condizione attuale.Un briefing iniziale, che risulta propedeutico a quello di venerdì alle 14 con la, che sarà aper verificare in maniera definitiva quali dovranno essere gli adeguamenti. Successivamente, si potrà procedere quantificando l'importo necessario per la variazione strutturale, a cui ottemperare nel corso dell'estate. Non si esclude, però, la deroga di un anno a cui possono avere accesso le squadre neopromosse in: una strada che, per il momento, resta secondaria rispetto alla priorità di rendere funzionale il Puttilli a tutti gli effetti.