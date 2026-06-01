Terremoto
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Cronaca

Forte terremoto in Calabria. Scossa avvertita anche a Barletta

L'evento sismico, di magnitudo 6.2, ha come epicentro la costa tirrenica calabra

Barletta - martedì 2 giugno 2026 0.59
Istanti di apprensione in tutto il Sud Italia a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 avente come epicentro il versante tirrenico della Calabria, con scossa che è stata avvertita alle ore 00:12 circa, oltre che nelle zone interessate dal movimenti tellurico, anche in Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia (compresa Barletta), Grecia, Albania e Croazia.

L'epicentro del sisma è stato individuato a largo della costa tirrenica cosentina, e per la precisione a largo di Amantea, ad una profondità di circa 250 km.

Al momento non vi sarebbero danni a cose o persone.


Seguiranno eventuali aggiornamenti.
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