Cronaca
Forte terremoto in Calabria. Scossa avvertita anche a Barletta
L'evento sismico, di magnitudo 6.2, ha come epicentro la costa tirrenica calabra
Barletta - martedì 2 giugno 2026 0.59
Istanti di apprensione in tutto il Sud Italia a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 avente come epicentro il versante tirrenico della Calabria, con scossa che è stata avvertita alle ore 00:12 circa, oltre che nelle zone interessate dal movimenti tellurico, anche in Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia (compresa Barletta), Grecia, Albania e Croazia.
L'epicentro del sisma è stato individuato a largo della costa tirrenica cosentina, e per la precisione a largo di Amantea, ad una profondità di circa 250 km.
Al momento non vi sarebbero danni a cose o persone.
Seguiranno eventuali aggiornamenti.
L'epicentro del sisma è stato individuato a largo della costa tirrenica cosentina, e per la precisione a largo di Amantea, ad una profondità di circa 250 km.
Al momento non vi sarebbero danni a cose o persone.
Seguiranno eventuali aggiornamenti.