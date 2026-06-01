Forte terremoto in Calabria. Scossa avvertita anche a Barletta

Istanti di apprensione in tutto il Sud Italia a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 avente come epicentro il versante tirrenico della Calabria, con scossa che è stata avvertita alle ore 00:12 circa, oltre che nelle zone interessate dal movimenti tellurico, anche in Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia (compresa Barletta), Grecia, Albania e Croazia.L'epicentro del sisma è stato individuato a largo della costa tirrenica cosentina, e per la precisione a largo di Amantea, ad una profondità di circa 250 km.Al momento non vi sarebbero danni a cose o persone.Seguiranno eventuali aggiornamenti.