Cassandro Fermi Nervi Alta Velocità
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Scuola e Lavoro

Alta Velocità Bari-Napoli, il Cassandro-Fermi-Nervi di Barletta visita il cantiere

Gli studenti dell'indirizzo CAT accolti a Grottaminarda

Barletta - sabato 30 maggio 2026 13.46 Comunicato Stampa
Grande esperienza formativa per gli alunni delle classi quarte e quinte dell'indirizzo CAT dell'ITET Cassandro-Fermi-Nervi, vincitori del concorso "Build Up", protagonisti di una visita didattica presso il cantiere dell'Alta Velocità ferroviaria Bari-Napoli a Grottaminarda (AV): un'occasione unica per osservare da vicino una delle opere infrastrutturali più importanti del Sud Italia.

Gli studenti hanno avuto modo di osservare direttamente le fasi operative di un cantiere complesso e approfondire aspetti legati alla progettazione, alla sicurezza, alla geotecnica e all'organizzazione dei lavori.

Particolare interesse ha suscitato la TBM (Tunnel Boring Machine), la gigantesca "talpa meccanica" utilizzata per lo scavo delle gallerie: un concentrato di tecnologia, precisione e innovazione che ha permesso agli studenti di comprendere concretamente i processi di perforazione, consolidamento e avanzamento in sotterraneo.

Esperienze come queste rappresentano preziose occasioni di orientamento e crescita professionale per i nostri studenti, sempre più vicini al mondo del lavoro e alle sfide dell'ingegneria del futuro.

L'ITET "Cassandro-Fermi-Nervi" continua così a promuovere attività orientate alla formazione tecnica e professionale dei suoi studenti, favorendo il dialogo tra scuola, territorio e grandi realtà produttive.
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