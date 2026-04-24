Fra Ruggiero Doronzo
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Religioni

Il barlettano Fra Ruggiero Doronzo è il nuovo ministro provinciale

Gli auguri dell’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo

Barletta - venerdì 24 aprile 2026 11.51
Fra Ruggiero Doronzo è il nuovo Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia-Basilicata-Albania, eletto nel Capitolo tenuto a Santa Cesaria Terme dal 20 al 24 aprile 2026. Sacerdote molto conosciuto nella nostra Arcidiocesi per svolgervi il suo ministero come Superiore del Convento Immacolata in Barletta (Via Milano) e per far parte della squadra diocesana di calcio dei sacerdoti. L'Arcivescovo, appresa la notizia, ha espresso vivi complimenti e sentiti auguri al religioso invitando la comunità ecclesiale alla preghiera per lui "perché il Signore possa accompagnarlo con il suo aiuto nel servizio di responsabilità che la famiglia francescana ha voluto affidargli".

Nato a Barletta nel 1973 è entrato tra i frati nel 1995 ed è stato ordinato presbitero nel 2004. Ha svolto il suo ministero pastorale nelle diocesi di Brindisi, Lecce, Bari e negli ultimi tre anni è stato il responsabile del convento di Barletta. Dopo la laurea in Giurisprudenza si è laureato in Scienze della comunicazione e in Scritture giornalistiche e multimedialità, conseguendo poi il Dottorato in Scienze della comunicazione sociale all'Università Pontificia Salesiana. È docente stabile di Sociologia e Comunicazione presso l'ISSRM di Bari e ha pubblicato diversi saggi e articoli scientifici. È giornalista pubblicista e per molti anni è stato Direttore della Biblioteca dei Cappuccini di Bari (S. Fara).
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