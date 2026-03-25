Guardie Ecologiche Volontarie, nuove energie per la tutela del territorio

Si è svolta ieri mattina, nella sala consiliare di Andria, la cerimonia di giuramento delle nuove Guardie Ecologiche Volontarie del raggruppamento territoriale GEV della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Un momento carico di significato istituzionale e civico, che sancisce non solo la conclusione di un percorso formativo, ma soprattutto l'assunzione di un impegno concreto al servizio dell'ambiente e della collettività.Alla presenza del presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, e dell'assessore regionale all'Ambiente della Regione Puglia, Debora Ciliento, l'evento ha assunto un rilievo ancora più importante, testimoniando l'attenzione delle istituzioni verso il tema della tutela ambientale. Il coordinamento del servizio è affidato al responsabile dell'Ufficio del Raggruppamento territoriale, Gianni De Trizio.Le nuove unità che entrano a far parte del sistema provinciale di vigilanza ambientale. Tra queste, il Nucleo Guardia Ambientale BAT esprime con orgoglio un contributo significativo: dieci nuove Guardie Ecologiche Volontarie per le sezioni di Bisceglie eBarletta. Un risultato importante che rafforza la presenza sul territorio e consolida l'impegno quotidiano delle nostre associazioni.Le Guardie Ecologiche Volontarie rappresentano una risorsa fondamentale: svolgono un ruolo essenziale di supporto alle istituzioni, contribuendo alla vigilanza ambientale, alla prevenzione degli illeciti e alla promozione di una cultura del rispetto del territorio e degli animali.Il Nucleo Guardia Ambientale BAT accoglie con soddisfazione l'ingresso di queste nuove forze e rinnova il proprio impegno a operare con serietà, competenza e spirito di servizio. Allo stesso tempo, auspichiamo che le istituzioni locali sappiano cogliere appieno questa importante opportunità messa a disposizione dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, valorizzando il ruolo delle GEV e favorendo sinergie operative efficaci.Solo attraverso una collaborazione concreta e strutturata sarà possibile contrastare in maniera incisiva i reati ambientali, che si manifestano sotto molteplici forme, e contribuire realmente alla salvaguardia e alla valorizzazione del nostro prezioso territorio provinciale.